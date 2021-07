FDA alerta por riesgo en lote de fármaco usado en quimioterapias

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó sobre el riesgo en el lote de un fármaco utilizado en las quimioterapias de pacientes con cáncer, por lo que comenzó a ser retirado.

El fármaco topotecán es producido por la empresa Teva Pharmaceuticals y se administra a pacientes que padecen cáncer de ovario metastásico, de pulmón microcítico y de cuello uterino,

La FDA comenzó a investigar el medicamento luego de recibir la notificación de una farmacia, la cual indicaba que había observado una partícula de vidrio en uno de los frascos.

Luego de comenzar con la investigación del caso, la agencia sanitaria detectó una partícula gris de silicón y otra de algodón traslúcida en otro de los viales de topotecán.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos explicó que inyectar el producto con partículas puede causar irritación en la zona de la aplicación.

Si alguna de estas partículas llega a los vasos sanguíneos, también podría viajar a otros órganos o bloquear los vasos que se encuentran en el corazón, pulmones o cerebro, lo que causaría un infarto y hasta la muerte. No obstante, la farmacéutica Teva aseguró que la posibilidad de que las partículas lleguen a los órganos son casi remotas.

