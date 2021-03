FDA autoriza comercialización de prueba diagnóstica de Covid-19

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) otorgó la autorización de comercialización del Panel respiratorio BioFire 2.1 (RP2.1), una prueba de diagnóstico para la detección de ácidos nucleicos virales de Covid-19 y otras infecciones del tracto respiratorio.

La prueba de diagnóstico, que tenía una autorización de uso de emergencia, recibió la autorización de comercialización luego de que pasara los filtros de revisión de la agencia.

Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, dijo que su equipo revisó datos de un estudio clínico de más de 500 muestras de prueba y una variedad de estudios analíticos, que demostraron que el BioFire RP2.1 era seguro y eficaz en la identificación y diferenciación de varios patógenos virales y bacterianos respiratorios, incluyendo los del SARS-Cov-2.

Today, FDA permitted marketing of the first SARS-CoV-2 diagnostic test using a traditional premarket review process. https://t.co/vaSPTuyhh0 pic.twitter.com/Hk1NUpX5Ua