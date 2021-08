Foto muestra a pacientes en el suelo mientras esperan tratamiento Covid en Florida

Una foto que muestra a pacientes enfermos de Covid tirados en el suelo se ha vuelto viral en todas las redes sociales de Estados Unidos.

La escena fue capturada por Louie Lopez en el Centro de Conferencias de la Biblioteca Principal de Jacksonville, Florida, un lugar que fue adaptado para funcionar como centro para que los enfermos de coronavirus reciban tratamiento de anticuerpos monoclonales y evitar la hospitalización.

OMG: People sick with COVID-19 moaning in pain, lying on the floor at a Florida monoclonal antibody treatment center in Jacksonville library — while waiting for antibody treatment. pic.twitter.com/TJedu74sNW

Louie Lopez dijo, en entrevista con CNN, que está vacunado y dio positivo a Covid-19. Tras una semana con síntomas moderados —como glándulas inflamadas, migraña y secreción nasal— decidió tomar el tratamiento de Regeneron anunciado por el gobierno de Florida, por lo que acudió a este centro Covid.

Cuando llegó no pudo contener la impresión de ver a gente que ya no podía sostenerse y permanecía tirada en el suelo mientras esperaba su turno para la terapia Regeneron.

El hombre también dijo a The Florida Times-Union que las personas enfermas se acostaban en el suelo gimiendo. La foto que tomó muestra a una mujer de amarillo que avanza lentamente en la fila.

Suzanne, esposa de Lopez, publicó en Reddit:

The city confirms this picture posted to Reddit was taken at Jacksonville's Regeneron Antibody Treatment site at the main library yesterday. A representative tells me the volume of patients more than doubled. @ActionNewsJax pic.twitter.com/YbEOUmEgAB