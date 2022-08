Gripe del tomate: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y dónde hay casos?

El mundo todavía lidia con olas de Covid-19, pero en India han aumentado los casos de una enfermedad llamada “gripe” o “fiebre del tomate”.

El país ha reportado casos de gripe del tomate en cuatro estados: Haryana, Tamil Nadu, Odisha y Kerala. Hasta ahora hay cerca de 100 casos en menores de 5 años; el primero se registró el 6 de mayo en el distrito Kollam de Kerala.

Un artículo del experto Vivek P Chavda –publicado en la revista médica The Lancet– dice que los casos de gripe del tomate se han identificado en menores de 5 años y hasta ahora se considera endémica.

Aunque el virus de la gripe del tomate muestra síntomas similares a los del COVID-19 (ambos se asocian inicialmente con fiebre, fatiga y dolores corporales, y algunos pacientes con COVID-19 también reportan erupciones en la piel), el virus no está relacionado con el SARS- CoV-2, según el experto.

Tomato fever is believed to be a variation of the Hand, foot, and mouth disease (HFMD). It is caused by enteroviruses.



The name "tomato" fever is based on the size, shape and color of the blisters which appear on the body. pic.twitter.com/4m5UB9LpdY