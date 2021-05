Hongo negro: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite?

Esta semana se detectó en Uruguay un caso de mucormicosis, conocida como hongo negro, en un paciente con la enfermedad de Covid-19, mientras en la India se registró un total de 9 mil casos, lo que despertó las alarmas sobre un posible nuevo efecto se la infección por el virus SARS-CoV-2.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señala que las señales de peligro para los pacientes con coronavirus son dificultad para respirar, dolor persistente en el pecho, confusión, imposibilidad para estar despierto y tener una coloración gris o azul en piel, labios o uñas.

Sin embargo, al ser una enfermedad que sigue en investigación, las personas contagiadas deben estar pendientes de cualquier síntoma desarrollado para reportarlo con su médico.

En la India, la mucormicosis se ha detectado en personas que se recuperaron de coronavirus y que también padecen diabetes, aunque no se ha encontrado un vínculo directo entre la enfermedad y el Covid-19.

El hongo negro puede ser una infección mortal, ya que los CDC han registrado que del total de pacientes con la enfermedad, la tasa de mortalidad es de 54 por ciento.

