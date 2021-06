Hospital de Houston suspende a más de 100 médicos que no quieren vacunarse

Más de un centenar de empleados de uno de los hospitales más importantes de Texas, Estados Unidos, demandaron a su empleador que está decidido a actuar contra los asalariados no vacunados contra el covid-19.

El grupo hospitalario Houston Methodist había dado a sus empleados de plazo hasta el lunes para demostrar que habían recibido la vacuna.

Los 117 demandantes consideran ilegal esa exigencia por considerar que las vacunas han sido aprobadas por las autoridades estadounidenses como parte de un procedimiento de utilización urgente.

Employees of #Houston Methodist have staged a walkout, protest against the hospital’s #covid19 vaccine mandate this evening at the Baytown location. #texas pic.twitter.com/QA4iRX2KkV