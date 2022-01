Las dietas "más rápidas" para bajar de peso en 2022

Cuando se intenta perder peso una de las mejores y más sanas opciones es el seguimiento de una dieta certificada por profesionales complementada con ejercicio y un estilo de vida saludable.

En el océano de internet se ofertan cientos de dietas aparentemente funcionales y que prometen resultados en un lapso de tiempo mínimo, pero… ¿cuál de esos métodos son los indicados?

US News realizó el ranking The Best Diets 2022 para ayudar a encontrar las mejores opciones de alimentación durante todo el año, entre ellas las dietas más rápidas, con el respaldo de comentarios y sugerencias de especialistas reconocidos en todo Estados Unidos en nutrición, diabetes, salud cardíaca y pérdida de peso.

“Comer bien para mantener un cuerpo y una mente saludables es uno de los aspectos más personales y necesarios del cuidado de uno mismo”, dijo en el informe Gretel Schuller, editora en jefe del área de salud de US News.

Las dietas más rápidas para perder peso

Los autores del informe analizaron 40 dietas por su eficacia en la pérdida de peso a corto plazo, según la información proporcionada por los especialistas. Cada opción a continuación enlistada asegura resultados positivos, siempre y cuando se siga al pie de la letra y sea adaptable a las necesidades de cada persona.

6. Jenny Craig Diet

El régimen de alimentación se trata, principalmente, de controlar la ingesta de calorías, grasas y las porciones.

Sus recetas y comidas enfatizan la alimentación saludable, un estilo de vida activo y la modificación de los comportamientos de alimentación.

El programa es guiado por expertos que se adentran en las metas personales de cada persona y se divide en dos planes: el programa de comidas estándar Rapid Results Max Weight Loss Plan y Jenny Craig for Type II, diseñado para personas con diabetes de tipo 2 que deben comer alimentos bajos en carbohidratos, controles de azúcar y refrigerios constantes.

La dieta es considerada como una dieta equilibrada y sana que prohíbe comidas de restaurantes o comidas rápidas.

5. WW (Weight Watchers) Diet

Está enfocada en inspirar una vida saludable con un mejor bienestar en general. La dieta tiene, a su vez, el programa myWW, basado en el sistema de SmartPoints de WW, que asigna un valor en puntos a cada alimento y bebidas, en función a su nutrición y aprovecha las preferencias alimentarias y el estilo de vida de cada seguidor.

Los profesionales de WW ofrecen apoyo a través de su aplicación en línea y promueven el cambio de comportamiento a la hora de comer o de hacer rutinas físicas basados en la investigación clínica, nutrición y ciencia del ejercicio.

Algunos de sus pros incluye la flexibilidad para dar forma a las dietas diarias y no prohíbe ningún alimento, pero sí controla la forma en que se come y la frecuencia.

4. Keto Diet

Enfatiza en la pérdida de peso a través de la quema de grasa y en la sensación de satisfacción prolongada.

Entre sus beneficios alternos, mejora el estado de ánimo, asegura una mejor concentración mental y más energía, según destacan los expertos.

Se suele promocionar como una dieta ‘baja en carbohidratos’ o milagrosa que hace perder peso a personas sanas supliendo los carbohidratos y azúcares sin dejar de comer grasas.

Si bien los carbohidratos son fuente de energía para el cuerpo y mente, estos se complementan con los alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibras para una buena salud intestinal, pero en la dieta, la grasa se convierte en la primera fuente energética y descompone los cuerpos cetónicos en un proceso llamado cetosis.

En la dieta ceto únicamente se puede consumir de 20 a 50 gramos de carbohidratos por día, por lo que el cuerpo se somete al proceso continuamente, por lo que no es recomendable que la población en general la lleve y menos como dieta a largo plazo.

3. Biggest Loser Diet

Es considerada como una dieta balanceada basada en el programa de televisión The Biggest Loser.

Involucra comidas regulares balanceadas, control de porciones, alimentos sanos diarios y ejercicio frecuente.

Sugiere cuatro tazas de fruta y verdura diarias, tres alimentos de proteínas magras, dos de cereales integrales y menos de 200 calorías en postres.

Los creadores del método aseguran una pérdida de peso exitosa, además de beneficios extras como prevención de diabetes, cáncer, demencia y Alzheimer; además mejora la salud cardíaca y estimula el sistema inmunológico.

2. HMR Program

Se trata de la segunda mejor dieta rápida para perder peso, según US News. El Programa de Recursos para el Manejo de la Salud es un sistema de pérdida de peso y cambio de estilo de vida diseñado para reducir las calorías a través del reemplazo de comidas o refrigerios con frutas y verduras.

La dieta señala que, por día, la ingesta de calorías debe oscilar entre los 1200 y 1500 calorías, de las 2 mil recomendadas en una dieta normal.

Además de la dieta, el programa se refuerza con coaching grupal y apoyo online, así como estrategias de vida saludable y sostenible, ejercicio físico y hábitos más sanos.

1. Atkins Diet

La dieta fue creada en 1972 por el doctor Robert Atkins, un cardiólogo interesado en los beneficios a la salud que pueden aportar las dietas bajas en carbohidratos.

Consta de cuatro fases: comienza con pocos carbohidratos, cerca de 20 gramos al día a través de alimentos ricos en fibra; continúa con dos iteraciones Atkins 40 que, según sus especificaciones, es ideal para personas que quieren perder hasta 40 libras, o Atkins 100 que es un método para conservar un peso actual sano y tiene un punto de partida de 40 gramos y 100 gramos de carbohidratos por día.

En la dieta se acepta la ingesta de pollo, carne roja, huevos, pescado; los almidones básicos como las papas, pan blanco, arroz son aceptables sólo en bajas porciones.

