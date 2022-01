Las mejores dietas para poner en práctica este 2022, según ranking

Los deseos o resoluciones más comunes en Año Nuevo suelen estar enfocados en adoptar un mejor estilo de vida, a través del ejercicio, cuidado de la salud, pero principalmente con dietas.

De acuerdo con una reciente investigación sobre Año Nuevo de WalletHub, el 48 por ciento de los estadounidenses desean bajar de peso este 2022, mientras que el 39 por ciento prefiere adoptar una alimentación más sana.

Para ayudar a cumplir los propósitos, US News realizó el ranking The Best Diets 2022 sobre las mejores opciones de alimentación para todo el año.

La investigación se basó en datos e información sobre 40 planes de dieta y comentarios de especialistas en nutrición y dieta.

Por quinto año consecutivo, la dieta mediterránea fue colocada en la primera posición debido a que es considerada una de las dietas más saludables del mundo, con elementos nutritivos que ayudan a mejorar la salud, retrasan el envejecimiento o reducen las posibilidades del aparecimiento de alguna enfermedad cardiovascular crónica.

La dieta mediterránea también ocupó el número uno en otras cinco listas hechas por la misma publicación: las mejores dietas para una alimentación saludable, las dietas más fáciles de seguir, las mejores dietas para la diabetes, las mejores dietas a base de plantas y las mejores dietas saludables para el corazón.

“Comer bien para mantener un cuerpo y una mente saludables es uno de los aspectos más personales y necesarios del cuidado de uno mismo”, señaló Gretel Schueller, editora en jefe de salud de US y participante en la investigación.

La investigación consultó, además, a un panel de expertos de los mejores especialistas del país en nutrición, diabetes, salud cardíaca y pérdida de peso.

Mejores dietas generales para 2022

5. Dieta de Mayo Clinic

La pérdida de peso y un estilo de vida saludable son los principios de esta dieta creada por la Clínica Mayo.

Y es que el enfoque ayuda a mejorar los hábitos alimenticios y a eliminar los malos hábitos con la ayuda de su propia pirámide nutricional, la cual promueve el consumo de frutas, verduras y granos integrales en grandes cantidades debido a su baja densidad energética y menor cantidad de calorías.

Los especialistas estiman que el plan de alimentación ayuda a perder entre 2.5 y 4.5 kilos en dos semanas al inicio y al menos un kilo por semana después hasta alcanzar el peso ideal.

4. Mind Diet

Combina lo mejor de las dietas mediterránea y dash con el objetivo de cuidar la salud cerebral, lo que puede reducir el riesgo de deterioro mental, prevenir el Alzheimer o evitar que se desarrolle el trastorno cerebral progresivo.

Asimismo, se encontró que la dieta mind puede tener efectos protectores contra el Parkinson.

Sus elementos principales son verduras de hoja verde, nueces y bayas; estos alimentos proporcionan menos carbohidratos de los recomendados lo que puede ayudar a perder peso más rápido.

3. Dieta flexitariana

La dieta combina la flexibilidad de los alimentos y el estilo vegetariano. A comparación de la dieta mediterránea o dietas estrictamente veganas o vegetarianas, la dieta flexitariana no restringe la carne roja por completo, de hecho, se puede complementar cada que haya antojo con sus alimentos base como las verduras y las frutas.

Este régimen ayuda a perder peso, a mejorar la salud general, reducir la tasa de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y ayuda a prolongar más una vida sana.

2. Dieta Dash

Fue diseñada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre con el objetivo de ayudar a los pacientes a cuidar su salud y evitar o detener problemas como la hipertensión.

El enfoque promueve el consumo, en su mayor parte, de frutas, cereales integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasa; además de alimentos ricos en potasio, calcio, proteínas y fibra.

1. Dieta mediterránea

La dieta mediterránea es considerada como una de las mejores según los especialistas gracias a los múltiples beneficios que aporta a la salud y variedad de alimentos que ofrece.

De acuerdo con Harvard, el régimen se trata de un “enfoque centenario de las comidas tradicionales en los países que bordean el Mar Mediterráneo”.

Aporta un sinfín de beneficios al cuerpo en especial a la salud del corazón, cerebro, previene la diabetes y ayuda a la pérdida de peso.

Está compuesta principalmente por vegetales, frutas, cereales integrales y proteína magra.

