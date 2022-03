Limpieza de primavera: ¿qué es y cómo hacerla al estilo Marie Kondo?

La primavera está a punto de iniciar y en Estados Unidos inician las campañas de limpieza de primavera o spring cleaning. Tras la cual, donan objetos a la caridad o hacen ventas de garage. Pero, ¿qué implica? ¿Cuál es la mejor manera de hacerla?

¿Qué es la limpieza de primavera?

El inicio de la primavera está asociado, según algunas creencias, a los nuevos ciclos, renacimientos y recarga de energía.

En culturas orientales que aplican el Feng Shui, el orden del espacio que nos rodea influye en la energía positiva que circula. Por lo tanto, recomienda hacer una limpieza profunda en la casa al inicio de la estación.

La limpieza de primavera implica escombrar habitación por habitación; cajón por cajón y todas aquellas áreas que usualmente no se limpian con frecuencia: en bodegas, debajo de los muebles, alfombras y más.

¿Cómo hacer la limpieza de primavera al estilo Marie Kondo?

Marie Kondo es conocida como la mujer más ordenada del mundo o la gurú japonesa del orden. Desde los 19 años se dedica a la consultoría en limpieza y ayuda a “transformar hogares desordenados en espacios de serenidad”.

Según Marie Kondo, el plus de su proceso radica en que puede desencadenar un fenómeno de desintoxicación. “El método es una forma de vida y un estado de ánimo que alienta a apreciar las cosas que provocan alegría en la vida de las personas. Lo que ya no trae felicidad, se desecha”, remarca.

Si quieres probar el método Marie Kondo, aplica estos 6 pasos para ordenar tu casa.

1) Comprométete a ordenar

Si te comprometes a iniciar el método, es necesario que lo sigas al pie de la letra y no te detengas hasta terminar. Quizá haya momentos en que quieras conservar objetos que no son necesarios, pero, si quieres ver resultados, es necesario que los deseches.

Marie Kondo también enfatiza en la importancia de asignar a cada objeto un lugar y respetarlo, además de seguir rutinas de limpieza.

2) Imagina tu estilo de vida ideal

Piensa en qué tipo de hogar quieres vivir y lo que tienes que hacer para lograrlo. Si quieres vivir en un espacio ordenado, dibuja en una hoja cómo lo imaginas. ¿Qué objetos son imprescindibles para ti y cuáles puedes dejar ir? Anótalos. Este ejercicio puede animarte a comenzar a ordenar.

3) Lo primero es descartar

El método Marie Kondo “está pensado para apreciar lo que provoca alegría y desechar lo que ya no da felicidad”. Vacía cajón por cajón en el suelo y con cada objeto o prenda pregúntate: ¿Es necesario?, ¿lo quiero?, ¿me hace feliz? Si la respuesta es no, entonces deséchalo. No tienes que tirar todo a la basura, lo que aún sea útil puedes donarlo. Por ejemplo, ropa, libros y peluches.

Centra toda tu atención en el proceso de descarte, aún no tienes qué pensar en dónde almacenarás tus cosas.

“El apego al pasado y los miedos relacionados con el futuro gobiernan no sólo la manera en que seleccionas las cosas que posees, representan el criterio con el cual tomas decisiones”, señala.

4) Sigue el orden correcto

Marie Kondo pide empezar a limpiar y descartar en este orden: primero la ropa, después libros, luego papeles, después artículos de belleza o de uso personal y al último los objetos con valor sentimental, como peluches, regalos, juguetes y cartas.

¿Por qué? Es difícil deshacerse de un objeto con valor sentimental. Si inicias con otras categorías, cuando llegues a ésta será más fácil para ti distinguir lo que te trae alegría de lo que no. Además también es más probable que te distraigas mirando fotografías o releyendo tarjetas.

5) Ordena por categorías, no por ubicación

Es común pensar en ordenar “el ropero”, "el tocador", "el cuarto de los niños"… Pero el consejo de la gurú japonesa es pensar en organizar los espacios por categorías de objetos: ropa, herramientas, maquillaje, trabajo. Apunta que, si guardamos objetos similares de la casa, nunca podremos conocer el volumen total y no terminaremos de escombrar pronto. “Para romper esta espiral negativa, organiza por categorías, no por lugar”.

6) Pregúntate si provoca alegría

Marie Kondo insiste con este paso y lo designa como un punto: El criterio para decidir qué guardar y qué descartar es si algo genera o no alegría. Remarca que antes de desechar un objeto, “debemos darle las gracias por la utilidad que trajo a nuestras vidas”.