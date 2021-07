McCormick retira tres líneas de condimentos por riesgo de salmonela

La marca de alimentos y condimentos McCormick & Company Inc. está retirando de forma voluntaria cuatro de sus condimentos más populares debido a un supuesto riesgo de salmonela.

Las líneas McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning, McCormick Culinary Italian Seasoning y Frank’s RedHot Buffalo Ranch Seasoning se han estado retirando de las principales tiendas minoristas de Estados Unidos luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitiera una alerta por contaminación de alimentos.

De acuerdo con el aviso, los condimentos fueron enviados a 32 estados de EU, las Bermudas y Canadá entre el 20 de junio y el 21 de julio.

Hasta el momento no se han registrado enfermedades por contaminación con estos productos, sin embargo, las autoridades de la compañía en colaboración con la FDA decidieron retirarlos.

“La FDA le informó a McCormick sobre el riesgo potencial durante las pruebas de rutina”, dijeron los representantes de la compañía con sede en Maryland en un comunicado. “McCormick ha alertado a los clientes y tiendas de comestibles para que retiren el producto con los códigos de fecha afectados de los estantes de las tiendas y los centros de distribución de inmediato, y para que destruyan este producto de una manera que evite cualquier consumo posterior”, añadieron.

La lista de clientes posiblemente afectados incluyen Walmart, Target y Kroger, aunque no se especificaron detalles de otros clientes minoristas.

Productos con fechas de código afectadas

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning Botella de 1.31 oz

Número de UPC: 052100049731

Artículo de McCormick: 901582629

Códigos de fecha afectados: MEJOR PARA EL 26 DE MAYO 24 K, MEJOR PARA EL 27 DE MAYO 24 K, MEJOR PARA EL 04 DE JUNIO 24 K, MEJOR PARA EL 05 DE JUNIO 24 K

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning Botella de 2.25 oz

Número de UPC: 052100038254

Artículo de McCormick: 901455463

Códigos de fecha afectados: MEJOR PARA EL 30 DE JUNIO 24 H, MEJOR PARA EL 01 DE JULIO 24 H

Condimento italiano culinario McCormick 1,75 libras. botella

Número de UPC: 52100325743

Artículo de McCormick: 932574

Códigos de fecha afectados: MEJOR PARA EL 12 DE JUNIO 24 H

Frank's RedHot Buffalo Ranch Seasoning Botella de 153g

Número de UPC: 066200021047

Artículo de McCormick: 901543520

Códigos de fecha afectados: BB / MA 2022 SEP 06

Síntomas de la salmonela

La bacteria salmonella causa cerca de 1.35 millones de infecciones al año, 26 mil 500 hospitalizaciones y 420 muertes tan sólo dentro de Estados Unidos, según indican datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Los alimentos contaminados o mal preparados son la fuente principal de esta enfermedad.

Los síntomas comunes van de la diarrea, fiebre y calambres estomacales, hasta las náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Estimaciones médicas señalan que los malestares surgen seis horas a seis días después de la infección y duran en promedio de cuatro a siete días.

Niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunes debilitados presentan más riesgo de agravar los síntomas por salmonela.

¿Es necesario visitar un hospital por la infección?

Las autoridades de los CDC aseguran que la mayoría de las personas se recuperan de la infección por sí solas, sin un tratamiento específico.

No obstante, se requiere atención médica cuando los síntomas no mejoran en tres días, si la fiebre es superior a los 39º C, si las heces presentan sangre, si los vómitos son prolongados y si se presentan signos de deshidratación como poca orina, sequedad de boca y garganta o mareos.

