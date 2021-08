"Me equivoqué"; aplazó su vacunación y ahora suplica desde el hospital

Un hombre de Bristol, Virginia, suplicó a los estadounidenses que se vacunen contra el Covid-19 desde la cama del hospital, donde se encuentra internado en cuidados intensivos por la enfermedad.

Travis Campell se infectó de Covid-19 en julio, inició con síntomas el día 22 y desde hace dos semanas permanece internado en el Hospital del Centro Médico Regional de Bristol.

En un video publicado en Facebook dijo que él y su esposa enfermaron porque no se vacunaron contra el coronavirus y ahora lucha por respirar.

“Cuando sientes que tienes que luchar por tu vida, no te das cuenta de que estás luchando por cada respiración. Si me quedan uno o dos días, no quiero perder el tiempo. Quiero ayudar a tantas personas como pueda, para que vean la realidad, que (la variante Delta) es real, y solo se está volviendo más fuerte y más rápida”.