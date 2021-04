¿Me puedo vacunar si estoy contagiado de Covid-19?

Estados Unidos y México mantienen su plan de vacunación contra el Covid-19, pero hay algunas situaciones en las que se recomienda que las personas esperen para ser inoculadas.

No todas las fórmulas son iguales, algunas se desarrollaron con ARN mensajero y otras están basadas en un vector. Vacunas como la de Pfizer o de AstraZeneca requieren de dos dosis para proteger a las personas, mientras que las de Johnson & Johnson y CanSino son unidosis.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explican que las personas que no se han contagiado de Covid-19 y quienes ya se recuperaron de la enfermedad deben de recibir la vacuna.

En este caso, se sugiere esperar para aplicarse la inoculación, ya que se ha detectado que los pacientes mantienen los anticuerpos que los protegen de una reinfección del virus SARS-CoV-2 durante varios meses.

La duda se presenta para quienes actualmente están contagiados. Los CDC piden a todas las personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 o que tienen síntomas de la enfermedad que no se apliquen la vacuna contra el coronavirus. La restricción es también para las personas que tienen Covid asintomático.

Las personas que se contagiaron de coronavirus luego de recibir la primera dosis de la vacuna tampoco deben aplicarse la segunda dosis, por el momento.

Para aplicarse la inoculación, la institución de salud pide esperar a la recuperación de la enfermedad y a cumplir con los criterios para interrumpir el aislamiento.

#VaxFact: None of the #COVID19 vaccines authorized and recommended for use in the United States contains the live virus that causes COVID-19. This means that COVID-19 vaccines can’t make you sick with COVID-19.



More vaccine facts: https://t.co/c3T9VAF5Ce. pic.twitter.com/rSM4TRC8S9