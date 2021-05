Millones de cigarras Brood X emergen e 'invaden' Estados Unidos

Millones de cigarras Brood X han emergido de la tierra después de 17 años y ahora invaden algunos terrenos del este de Estados Unidos.

Usuarios de redes sociales han documentado el brote de estos animales gigantes que brindan uno de los espectáculos más grandes y escalofriantes de la naturaleza.

My friend in Bethesda just sent me this picture from her neighbor’s tree. They’ve arrived. #BroodX pic.twitter.com/GoizxppO4U