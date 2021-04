La vacuna de Pfizer contra el Covid-19 fue la primera en ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por países como Estados Unidos y México, pero sus efectos secundarios todavía se están descubriendo.

En Israel, el Ministerio de Salud informó que estaba investigando un grupo de casos de personas que habían desarrollado miocarditis luego de recibir la inoculación.

Las autoridades israelíes no precisaron la cifra exacta de eventos, pero afirmaron que hay decenas de incidentes de inflamación cardiaca. Los casos contados se registraron en una población de más de 5 millones de personas vacunadas, por lo que no se considera riesgoso.

El Ministerio de Salud indaga si los casos de miocarditis están vinculadas a la vacuna de Pfizer contra Covid-19 o se trata del número normal de incidentes reportados en años anteriores. También se detectaron varios casos de esta enfermedad en personas que tuvieron coronavirus.

La mayoría de los casos de inflamación del corazón se registraron en personas menores de 30 años de edad que recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

Por su parte, la farmacéutica Pfizer aguarda los resultados de las pruebas en Israel, pues afirman que por el momento no se ha detectado que la miocarditis sea un riesgo relacionado con la vacuna contra el Covid-19.

Por su parte, el cardiólogo Eric Topol alertó en su cuenta de Twitter que en la ciudad de San Diego, en California, se observaron algunos casos de pericarditis y miocarditis en personas que recibieron vacunas de ARN mensajero, como las producidas por Pfizer y Moderna.

La Clínica Mayo explica que la miocarditis es una inflamación del músculo cardiaco, lo que puede afectar el sistema eléctrico del corazón y reducir su capacidad para bombear. Esto genera que los latidos sean más rápidos o anormales.

Las infecciones virales pueden causar esta afección, al igual que algunos medicamentos, agrega la institución en su sitio web.

Los principales síntomas de la miocarditis son fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar, presentar ritmos cardiacos anormales, dolor de cabeza y cuerpo, diarrea y fiebre.

Al presentarse en forma grave, esta afección podría causar insuficiencia cardiaca, un accidente cerebrovascular o un infarto.

Heart conditions like myocarditis are associated with some cases of #COVID19. Severe cardiac damage is rare but has occurred, even in young, healthy people. CDC is working to understand how COVID-19 affects the heart and other organs. Learn more here: https://t.co/SkF0itzwhU. pic.twitter.com/G3BPbSgabK