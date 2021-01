Mitos sobre los jugos que refuerzan el sistema inmunológico

En redes sociales y en las pláticas de boca a boca hay recomendaciones sobre jugos que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a subir las defensas, pero la medicina tiene su propia postura al respecto.

La Clínica Mayo indica que los jugos son una forma de añadir las frutas y verduras a tu dieta, si no te gusta comerlas enteras.

Al consumir estos productos, es importante beberlos al poco tiempo después de su preparación, ya que las bacterias crecen rápidamente en los jugos.

El sistema inmunológico es el mecanismo que defiende al organismo contra las infecciones que lo atacan y se puede fortalecer con alimentos ricos en vitaminas A, B6, B12, C, D, cobre, hierro, selenio y zinc.

Kathy McManus, especialista de un hospital afiliado a la Universidad de Harvard, explica que las personas recurren a los jugos porque “creen que están haciendo algo saludable y creen que las bebidas pueden ahorrarles tiempo”.

Estos son algunos de los mitos y verdades sobre los jugos que especialistas desmienten:

La Fundación Británica de Nutrición (BNF) aclara que no hay alimentos ni suplementos que puedan proteger a las personas contra el virus SARS-CoV-2.

La organización explica que tener una dieta balanceada ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente y a que los nutrientes fortalezcan al organismo para combatir las infecciones.

Para reforzar al sistema también se recomienda tomar un poco de sol diariamente, realizar ejercicio, dormir bien, reducir el consumo de alcohol y tabaco, así como disminuir los niveles de estrés.

Al consumir algún jugo, lo ideal es ingerirlo inmediatamente después de que fue preparado. De esta forma, pierden menos nutrientes y se contaminan con una menor cantidad de bacterias.

Los especialistas recomiendan que si las personas se prepararán un jugo, mezclen todos los elementos comestibles, incluyendo las cáscaras para que tenga más fibra.

