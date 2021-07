Monitorean a 200 personas en EU por exposición a viruela del mono

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) están monitoreando a más de 200 personas por exposición a la viruela del mono.

Los CDC y el Departamento de Servicios de Salud confirmaron el primer caso de la enfermedad en Texas, el pasado 15 de julio, luego de ocho años sin un reporte. Las autoridades sanitarias detallaron que la persona se contagió en un viaje a Nigeria.

Luego de la detección, se comenzó a evaluar los riesgos que pudieron tener los pasajeros que viajaron en el vuelo de Laos, Nigeria, a Atlanta, el pasado 8 de julio, y de Atlanta a Dallas al día siguiente.

A single case of monkeypox has been reported in Dallas County. The patient is isolated and those in close contact are being monitored. Illness does not currently present a risk to the general public. https://t.co/csaW6ddeWY pic.twitter.com/JWztFFWskV