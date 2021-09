Muere niño tras contraer ameba 'come cerebros' en Texas

Un niño murió en la ciudad de Arlington, en Texas, luego de contraer una ameba "come cerebros" en una zona acuática de juegos de la región.

El menor, cuya identidad no fue revelada, ingresó al hospital el pasado 5 de septiembre y fue diagnosticado con una rara infección llamada meningoencefalitis amebiana primaria. Esta enfermedad es causada por la ameba Naegleria fowleri, que se encuentra en cuerpos de agua dulce templada.

Las autoridades precisaron que el niño murió por complicaciones de la enfermedad, el pasado 11 de septiembre, mientras se encontraba internado.

Luego de ser notificados sobre la salud del menor, el Departamento de Salud Pública del condado de Tarrant y la ciudad de Arlington abrieron una investigación sobre las causas de la infección.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos apoyaron en la indagatoria y confirmaron la presencia de la ameba "come cerebros" en la zona acuática del parque Don Misenhimer, donde el pequeño había estado entre finales de agosto y principios de septiembre.

Las investigaciones a nivel local también detectaron fallas en las pruebas de calidad de varias zonas acuáticas de juegos de parques de la región.

Al parecer, los empleados no cumplieron con el protocolo de mantenimiento que se requiere antes de abrir las instalaciones diariamente, lo que incluye la verificaciones de los niveles de cloro.

Debido al riesgo por la presencia de la Naegleria fowleri, las autoridades de la ciudad de Arlington y del condado de Tarrant cerraron las áreas acuáticas del parque Don Misenhimer y de otras tres plataformas durante lo que resta del año.

La ameba Naegleria fowleri generalmente, infecta a las personas cuando ingresa al cuerpo a través de la nariz. “Una vez que la ameba ingresa a la nariz, viaja al cerebro, donde causa meningoencefalitis amebiana primaria, que es fatal”, según los CDC.

