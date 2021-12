Muere por Covid-19 Marcus Lamb, presentador religioso y antivacunas

El presentador de televisión Marcus Lamb murió a los 64 años luego de que enfermara por infección de Covid-19.

El fundador de la televisora religiosa Christian Daystar Television Network se opuso abiertamente a las vacunas e incluso coordinó campañas en contra de las jornadas de vacunación.

La noticia fue dada a conocer por Daystar Television: “Con gran pesar anunciamos que Marcus Lamb, presidente y fundador de Daystar Television Network, se fue a casa para estar con el Señor esta mañana. La familia pide que se respete su privacidad mientras están de duelo por esta difícil pérdida. Por favor, continúe en oración”.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG