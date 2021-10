“Pensé que moriría”, mujer de Virginia sufre mordida de araña venenosa

Salir a pasear en kayak suele ser una actividad relajante para muchas personas, pero para Sherri Maddox, salir en kayak significó toda una pesadilla.

Y es que la mujer, originaria de Virginia, Estados Unidos, sufrió un peligroso accidente, que incluyó la mordedura de una araña, por el que pensó que moriría.

De acuerdo con los informes, la mujer estaba en un viaje de 10 horas en su kayak por el río Staunton, cerca del condado Campbell de Virginia en donde ella es residente, cuando experimentó una mordedura de araña que la dejó hospitalizada casi una semana.

Sherri le dijo a medios locales que se encontraba en un largo paseo de 10 horas sobre el río Staunton, desde el área de Long Island hasta Brookneal, haciendo varias paradas en el camino.

En algún momento del recorrido, sintió una fuerte mordida en el labio superior, pero no le tomó importancia, incluso no se percató de lo que era.

Al día siguiente, al despertar, notó que tenía sumamente inflamado el labio, por lo que fue al Centro de Emergencias de Gretna y le administraron antibióticos. Sin embargo, no tomó en consideración lo que había sentido un día antes durante el viaje.

Los días pasaron y el labio empeoró, por lo que regresó a urgencias temiendo incluso por su vida.

“Lloré. Fue horrible. Pensé que iba a morir, ya sabes, fue mucho dolor”, dijo Maddox.

De acuerdo con los diagnósticos médicos que recibió, la mordedura que sufrió en su viaje fue de una araña reclusa parda o violinista, conocida por ser altamente venenosa.

La señora dijo que días después de su primera visita al médico sufrió alucinaciones que iban y venían, pero pensó que se trataba de una reacción secundaria a los medicamentos.

“Aluciné mucho y pensé que era por los analgésicos que me dieron, pero escuché de varias personas diferentes que eso es lo que hace el veneno de araña”, dijo Maddox.

Todavía internada presentó varias alucinaciones que no le permitían determinar en qué lugar se encontraba en realidad.

“Pensé que estaba en la casa de mi mamá o en la casa de mi hermana y luego salía y miraba la habitación del hospital y me di cuenta que estaba en el hospital”, añadió.

“Tengo casi 50 años y he estado flotando en el río Staunton desde que aprendí a nadar a los seis años”, dijo la mujer. Y agregó: “Sólo estaba rezando para no morirme porque escucho historias de terror y miras en internet y ves todas esas cosas”.

