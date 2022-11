"Perro del infierno": ¿Por qué es tan contagiosa la nueva subvariante de Covid?

La pandemia de Covid-19 no ha terminado todavía y ahora circula la subvariante BQ.1.1, conocida como “perro del infierno”, que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

Este es uno de los más de 300 sublinajes de ómicron y, en conjunto con el BQ.1, es el causante de casi el 35 por ciento de los contagios de coronavirus registrados en Estados Unidos en la última semana.

Tanto la BQ.1 como la BQ.1.1. son descendientes de la subvariante BA-5 de ómicron y las autoridades sanitarias en Europa ya advirtieron que podrían ser las dominantes en pocas semanas.

No se ha detectado que estas subvariantes causen Covid-19 grave que lleve a más hospitalizaciones y muertes, en comparación con otras cepas.

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB