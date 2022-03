Pfizer retira medicamentos para la presión arterial por contenido cancerígeno

Pfizer está retirando algunas cargas de su medicamento para la presión arterial Accuretic y otros productos similares para tratar la presión arterial luego de que se identificara contenido cancerígeno en sus fórmulas.

Según los informes, la farmacéutica anunció el retiro de seis lotes de medicamentos para la hipertensión con el nombre comercial de quinapril HCI/hidroclorotiazida y vendidos como genéricos autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).

Asimismo, el retiró incluyó cuatro lotes de quinapril HCI/hidroclorotiazida genérico; y un lote de tabletas de quinapril e hidroclorotiazida vendida en botellas de 90 unidades.

En un comunicado, la FDA señaló que los medicamentos retirados fueron hallados con altos niveles de “impurezas que pueden aumentar el riesgo de cáncer si las personas están expuestas a ellas por encima de los niveles aceptables durante largos periodos de tiempo”.

La sustancia identificada es nitrosamina, N-nitroso-quinapril, la cual se dijo que está por encima del nivel de ingesta diaria aceptado por la FDA.

Esta misma sustancia se encuentra en el agua y otros alimentos como las carnes curadas, a la parrilla, productos lácteos y verduras, que también pueden promover el desarrollo de cáncer a largo plazo, señalaron las autoridades de salud estadounidenses.

Si bien este medicamento no desarrolla cáncer de un día a otro, sí puede promover su aparición si se consume con frecuencia. La FDA sugiere que se dejen de tomar y consultar con un médico otras alternativas de tratamiento para la presión.

Hasta el momento la FDA no ha recibido reportes sobre efectos adversos a la salud luego de consumir este medicamento, pero junto con Pfizer está evitando que surjan.

- Accuretic, concentración de 10/12,5 mg, números de lote FH5379, vencimiento 08/2024 y EA6686, vencimiento 04/2022.

- Accuretic, concentración de 20/12,5 mg, números de lote FD5381, vencimiento 08/2024; EA6665, vencimiento 04/2022; y CN0640, vencimiento 04/2022.

- Accuretic, concentración de 20/25 mg, lote No. ET6974, vencimiento 02/2023.

- Tabletas de quinapril e hidroclorotiazida, concentración de 20/25 mg, lote No. FE3714, fecha de vencimiento 02/2023.

- Comprimidos de quinapril HCI/hidroclorotiazida, concentración de 20/12,5 mg, números de lote DN6931, ED3904, ED3905, todos con fecha de vencimiento 03/2023.

- Comprimidos de quinapril HCl/hidroclorotiazida, concentración de 20/25 mg, lote No. DP3414.

Pfizer Voluntary Nationwide Recall of Lots of ACCURETICTM (Quinapril HCl/Hydrochlorothiazide), Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets, and Quinapril HCl/Hydrochlorothiazide Tablets Due to N-Nitroso-Quinapril Content https://t.co/CbhUeVUg3H pic.twitter.com/rqrbGnoF3f