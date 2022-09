Plantas más comunes que son dañinas y venenosas para los perros

Por naturaleza los perros son curiosos. Usan su nariz y trompa para descubrir el mundo, conocer su ambiente y las cosas que le rodean, incluso hacen uso de su lengua y dientes para explorar lo desconocido, probar texturas o sabores de cosas simples que podrían ser consideradas inofensivas, pero que pueden llegar a hacerles daño.

Una de esas cosas pueden ser flores o plantas tóxicas que se encuentran en la casa o el parque o zonas que frecuentan.

Los perros son propensos a probar alguna planta o sus variantes cuando tienen hambre, cuando están aburridos o requieren quemar la energía que tienen almacenada en sus peludos cuerpecitos.

De acuerdo con la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA por sus siglas en inglés) hay ciertas plantas dañinas e incluso venenosas que causan efectos sistémicos en animales, efectos mortales en el tracto gastrointestinal o síntomas molestos que van del vómito y dolores estomacales.

Si tu perro parece tener una mala respuesta al ingerir una planta o encuentras signos de enfermedad después de salir a pasear con él o después de una travesura que implique plantas y macetas, llama a tu veterinario o a una línea de emergencia para recibir apoyo sobre animales envenenados.

Flores y bulbos venenosos para perros

Azafrán

Los azafrán de otoño contienen colchicina que es extremadamente tóxica y causa hemorragia gastrointestinal, vómitos intensos, daño renal y hepático e insuficiencia respiratoria.

Los síntomas no suelen presentarse de forma inmediata, pueden pasar algunos días. Si te diste cuenta que tu perro come esta planta, no dudes en llevarlo al veterinario en cuestión de minutos, no esperes que surjan los primeros efectos.

Crisantemo

Estas flores contienen lactonas y piretrina, que causan irritación intestinal. Si bien no son letales, comer cualquier parte de la planta provoca vómitos, diarrea, babeo excesivo, erupciones en la piel y pérdida de coordinación.

Narciso

En especial, el bulbo causa vómitos severos, babeo, temblores, dificultad respiratoria, convulsiones y problemas cardíacos.

Geranio

El geranio es una flor bastante común y disponible para los perros. Los expertos alertan que es sumamente venenosa, que genera letargo, presión arterial baja, erupciones en la piel y pérdida del apetito.

Lirio

Las variedades de lirio como la azucena son extremadamente tóxicas para los gatos, pero en perros causan molestias gastrointestinales.

Por su parte, la variedad de cala libera una sustancia que quema e irrita la boca y el estómago de los perros.

Tulipán

Los bulbos son las partes más peligrosas de las flores. Cuando se ingieren en etapas de floración temprana, ocasionan babeo excesivo, vómitos, ritmo cardíaco y respiración irregular.

Arbustos venenosos para perros

Azalea y Rododendro

Son considerados los arbustos más peligrosos para los perros, según destaca American Kennel Club. Y es que los perros pueden experimentar problemas de salud graves que van de los vómitos, diarrea, babeo, parálisis, shock, coma y muerte.

Hiedra

Según los expertos, la enredadera provoca salivación y babeos excesivos, además de vómitos, diarrea, hinchazón de la boca y lengua, además de dificultad para respirar.

Adelfa

El arbusto ornamental es peligroso para humanos y perros. Los principales síntomas por intoxicación son vómitos extremos, frecuencia cardíaca anormal, temblores, babeo, convulsiones, debilidad e incluso la muerte.

Palma de sagú

Es considerada una de las plantas más tóxicas para los perros. En especial, su semilla es sumamente peligrosa ya que provoca insuficiencia hepática aguda, acompañada de vómitos, diarrea, heces con sangre, disminución del apetito y hemorragias nasales.

Árboles venenosos para perros

Nogal negro

En general, el árbol no es dañino, pero sí las nueces que caen al suelo, además de provocar asfixia, las nueces generan moho en seguida de car del árbol, cuando un perro come estas nueces contaminadas, presentan molestias digestivas y convulsiones, dice AKC.

Chinaberry

Tanto las bayas, como las horas, flores y corteza provocan diarrea, vómito, debilidad, ritmo cardíaco lento, convulsiones y shock.

Árboles frutales

Los árboles de ciruelo, albaricoque, durazno, manzana y aguacate contienen toxinas que pueden intoxicar a los perros; las semillas de estos frutos pueden llevarlos a la asfixia, mientras que las frutas carnosas les provocan diarrea.

Castaño de Indias

La saponina que contiene este árbol causa vómitos y diarrea, pupilas dilatadas y una severa afectación en el sistema nervioso central; provoca convulsiones y los lleva a caer en coma.

Tejo japonés

Por su parte, este árbol y sus variedades contienen toxinas que pueden ser fatales para los perritos.

Cuando un perro ingiere tejo llega a experimentar temblores, vómitos, dificultad para respirar, convulsiones y hasta la muerte.

Árboles de nueces

Si las nueces no son un fruto seguro para los perros, los árboles de nueces tampoco lo serán.

Según AKC, cualquier tipo de árbol de nueces como los almendros, pecanas o nogales pueden causar problemas gastrointestinales y obstrucción intestinal.