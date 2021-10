¿Por qué algunas personas desarrollan diabetes después del covid?

Desde que provocó la actual pandemia, el covid-19 ha promovido el aparecimiento de varias afecciones de salud como parte de sus secuelas en los pacientes recuperados. Una de ellas es el desarrollo de diabetes en algunos pacientes.

¿El covid provoca diabetes? ¿Por qué?

De acuerdo con una reciente investigación, el coronavirus potencialmente puede estar dañando las células vitales en el páncreas y por ello mismo desencadenar diabetes.

Si bien no hay nada definido, los científicos de Weill Cornell Medicine de Nueva York se pusieron a indagar más sobre el vínculo existente entre el coronavirus y el aumento de pacientes que han desarrollado la enfermedad crónica desde que se recuperaron o durante el proceso de recuperación.

En investigaciones previas se establecieron teorías sobre que el virus infecta las células pancreáticas a través del receptor ACE2 que se encuentra en la superficie de las células pulmonares e interfiere con la capacidad de producir insulina, la hormona que regula los niveles del azúcar en la sangre.

Asimismo, una extraña respuesta al virus podría estar dañando por accidente las células pancreáticas o la inflamación que hace que los tejidos respondan de forma incorrecta a la insulina.

El profesor Shuibing Chen y su equipo de investigadores de Cornell Medicine examinaron varias células organoides (cultivadas en laboratorio para imitar la función de los órganos) para determinar cuáles son más vulnerables a la infección.

Los resultados sugirieron que los organoides de pulmones, hígado, corazón, colon y páncreas podrían estar infectados, al igual que algunas células cerebrales que promueven la dopamina.

Por su parte, se han demostrado que las células beta productoras de insulina en el páncreas también son susceptibles a la infección y que una vez comprometidas llegan a producir menos insulina y otras hormonas pancreáticas, incluido el glucagón, que tiene el efecto puesto a la función de la insulina.

“Lo llamamos transdiferenciación”, dijo Chen en el informe presentado ante la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

“Básicamente están cambiando su destino celular, por lo que en lugar de ser células beta que secretan mucha insulina, comienzan a mezclar diferentes hormonas. Podría proporcionar más información sobre los mecanismos patológicos de Covid-19”, añadió.

No está claro si los efectos del covid sobre la insulina y el páncreas son duraderos, pero según Chen, los pacientes enfermos de covid analizados tuvieron niveles glucosa inestables mientras se encontraban en la unidad de cuidados intensivos, algunos de ellos recuperaron el control de los niveles cuando se recuperaron, lo que sugiere que los efectos pueden no ser permanentes o no en todos los pacientes recuperados.

Una investigación separada, hecha en la Universidad de Siena en Italia, sugiere que estos efectos sobre el páncreas puede aumentar el riesgo de disfunción pancreática en personas con diabetes o prediabetes que enferman de covid.

"Los pacientes diabéticos en general no son más susceptibles a la infección por Covid-19 en términos de frecuencia, pero una vez que se infectan, desarrollan complicaciones más graves y trastornos metabólicos graves", señala en un informe Francesco Dotta, profesor y autor del estudio.

