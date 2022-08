¿Por qué algunas personas todavía no se han contagiado de Covid?

¿Nunca te has enfermado de Covid-19? Los expertos realizan diferentes investigaciones para averiguar por qué ocurre esto.

Millones de personas se han contagiado con el virus SARS-CoV-2 y algunas en más de una ocasión. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan que más del 70 por ciento de la población se ha infectado en más de dos años de pandemia.

Los expertos indican que muchas de las personas que dicen nunca haberse contagiado probablemente nunca se dieron cuenta de que enfermaron porque no presentaron síntomas y no se hicieron la prueba de detección.

Pero no se descarta que algunos realmente se hayan librado de contagiarse durante la pandemia.

David Souleles, experto de la Universidad de California en Irvine, explica que varias personas se han mantenido libres de Covid-19 gracias a medidas como el distanciamiento social, el trabajo en casa, evitar lugares de alto riesgo de contagio, uso de cubrebocas y la vacunación.

“Todas estas medidas funcionan para reducir el riesgo de infectarse y, cuando se combinan, pueden brindar una protección significativa contra la infección por Covid-19”, indica Souleles.

CDC recommends #COVID19 vaccination for everyone 6 months and older. Getting vaccinated can help protect you from severe disease, hospitalization, and death from COVID-19.



Find a vaccine near you: https://t.co/xbvNiaVJKV. pic.twitter.com/E5yj5aweZu — CDC (@CDCgov) August 4, 2022

Sin embargo, hay otras personas que han estado en entornos de alto riesgo de contagio de coronavirus y nunca se han enfermado, por lo que los especialistas están buscando respuestas, principalmente en la genética.

Un estudio publicado por the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) identificó que cierta composición genética hace que las personas sean más susceptibles a contagiarse o a padecer Covid grave.

Los especialistas también investigan si la genética puede tener el efecto contrario y brindar mayor protección.

Para esto se están estudiando a las personas que parecen naturalmente resistentes al coronavirus.

Otra hipótesis gira entorno a la respuesta inmunológica de las personas con otras enfermedades. Por ejemplo, un estudio difundido en The Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró que las personas con alergias alimentarias parecen tener un menor riesgo de infectarse de Covid-19.

Sin embargo, las investigaciones siguen en curso y no se tiene una respuesta precisa a si existe la inmunidad al coronavirus.