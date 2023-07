Los perros despiden un olor particular, similar al queso o a los bocadillos fritos, casi todo el tiempo a pesar de que no comen estos alimentos o no están cerca de ellos, incluso si se acaban de bañar.

Este olor es común que aparezca en sus cuatro patas y que dure en ellos por mucho tiempo. Según los expertos, es relativamente normal, aunque está vinculado a una bacteria.

¿Por qué las patas de los perros huelen a queso?

El veterinario Jerry Klein, director de American Kennel Club , explica que las patas de los perros suelen desarrollar cierto nivel de bacterias y hongos en las patas durante toda su vida que generan olores similares al queso.

“Cuando las patas de los perros tienen una bacteria llamada Pseudomonas y Proteus, pueden emitir un olor a levadura que huele similar a los chips de maíz”.

Los perros sudan por las patas dado que no transpiran; el sudor, además del agua del suelo, el ambiente y su propia saliva, así como microbios que recogen cada vez que caminan, generan humedad y calor entre las almohadillas, lo que se convierte en un caldo de cultivo para bacterias y hongos muchas veces inofensivos.

En ocasiones, el olor es parte de un problema cuando las bacterias se multiplican sin control y si los perros muestran otros signos de molestia en las patas como bultos, enrojecimiento, hinchazón o un cambio en el comportamiento como cojeo. El olor pasa de queso a un olor mohoso que también es molesto para ellos.

Cuando esto sucede, es necesario lavar las áreas de forma adecuada, con un champú anticéptico especialmente recomendado por veterinarios y apto para perros.

Para prevenir el cultivo de bacterias en niveles anormales, es necesario recortar los pelos alrededor de las almohadillas para evitar que se cree humedad, también es esencial lavar bien las patas y entre los dedos durante el baño y secarlas adecuadamente.

Cada vez que los perros regresan de un paseo en la calle, se recomienda limpiar las patas con toallas húmedas de bebés, sin perfume o alcohol para eliminar la suciedad recolectada en el suelo que pueda generar bacterias e infecciones a largo plazo.

Cabe resaltar que el olor a queso no se va a quitar ya que es normal, pero con los anteriores tips se va a prevenir que desarrollen problemas de salud.

No intentes perfumarlos siempre ni enmascarar sus olores, sugieren los expertos, ya que puedes dañar su sentido del olfato y ponerlos incómodos. “Los perros quieren oler como perros”, dice la doctora Amy Attas de AKC.

Los caninos tienen un sentido el olfato entre 10 mil y 100 mil veces más sensible que el humano, los perfumes con olores fuertes o extraños pueden molestarlos e irritar sus fosas nasales.