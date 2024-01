¿Tu gato ronronea en tu regazo porque crees que te ama? Quizá sí lo hace, pero detrás de este sonido característico de los felinos hay una explicación científica vinculada a su forma de comunicación y de supervivencia.

El ronroneo es uno de los sonidos más distintivos de los gatos , más allá de su maullido, que se siente como una vibración y puede siempre sonar igual, aunque en realidad tiene tantos significados que sólo los dueños que tienen un vínculo fuerte con su mascota saben diferenciar entre sí.

¿Por qué ronronean los gatos?

Los gatos usan su ronroneo para comunicarse, ya sea con los humanos, con su propia especie o con otros animales cercanos. Si bien no suele ser una señal de alarma, el ronroneo a veces significa que el gato puede presentar afecciones médicas que requieren atención.

A continuación te dejamos con los motivos por lo que los gatos ronronean.

Por cariño

El ronroneo por cariño o felicidad suele ir acompañado con maullidos o amasamientos que parecen como si el gato estuviera amasando masa con sus patitas delanteras, también ronronean por cariño cuando se frotan contra sus dueños o cuando se acurrucan sobre su regazo.

Puede ser un saludo

Los criadores de gatos y veterinarios creen que los gatos emiten ronroneos para darle la bienvenida o saludar a sus amos después de no haberlos visto durante el día. El sonido en estas circunstancias suele ir acompañado de maullidos suaves.

Ronroneos por hambre

Además de maullar por hambre, los gatos ronronean porque ya se les está pasando su hora de comida y quieren hacerlo notar.

Es su forma de vincularse con su madre

Los gatos nacen sordos y ciegos, por lo que desde el primer segundo de vida usan la vibración de su ronroneo para comunicarse y vincularse con su madre, el ronroneo es una forma de sentirla cerca, protegidos y con fácil acceso a la leche materna.

Sus ronroneos ayudan al estrés

Más que ayudarlos a sí mismos, el ronroneo ayuda a controlar el estrés de las personas, incluso de otros animales.

Una investigación compartida en The Journal of the Acoustical Society of America explica que los ronroneos poseen poderes curativos debido a sus frecuencias de 20-125 hercios (Hz), mismas que se utilizan para tratar heridas, disnea, edema, problemas musculares, dolores y fracturas de huesos en humanos.

La ciencia detrás del ronroneo

Una investigación compartida en Current Biology dice que el ronroneo de los gatos proviene de unas almohadillas incrustadas dentro de sus cuerdas vocales, que añaden una capa a su tejido graso que les permite vibras a bajas frecuencias.

Aunque pareciera que es a propósito, los científicos encontraron que los gatos emiten el sonido de forma innata y no necesitan un estímulo cerebral para emitir el sonido.

Los felinos domésticos, que llegan a pesar en promedio 4.5 kilos, emiten vocalizaciones de baja frecuencia entre los 20 y 30 Hz, estas frecuencias sólo se observan en animales grandes como los elefantes, destacan los investigadores veterinarios involucrados en el estudio.

El proceso en el que se originan los ronroneos es explicado por los autores de la investigación así: “una señal del cerebro hace que las cuerdas vocales se presionen entre sí y el flujo de aire a través de la laringe hace que las cuerdas choquen entre sí cientos de veces por segundo, produciendo sonido. Este proceso, conocido como oscilación autosostenida inducida por el flujo, es un fenómeno pasivo: una vez que las cuerdas vocales comienzan a vibrar, no se requiere más información neuronal para mantenerlas funcionando”.

El origen de los ronroneos todavía sigue en debate, ya que los estudiosos no concuerdan con las teorías ya hechas debido a que se requieren más investigaciones.