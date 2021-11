¿Puede la vacuna alterar el resultado de una prueba covid?

Entre los mitos y dudas que giran en torno a la vacuna covid-19 y su impacto en los resultados de una prueba, se encuentra si éstas pueden promover un resultado positivo aunque la persona no esté enferma.

¿Las vacunas dan positivo a la prueba covid?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la vacuna no hará que una prueba viral covid, como la PCR o la prueba de antígenos, salga positiva aunque la vacuna haya sido puesta con apenas unos días previos a la prueba.

“Ninguna de las vacunas covid autorizadas y recomendadas hacen dar positivo en las pruebas virales, que se utilizan para ver si tiene una infección actual”, señalan los CDC.

Los expertos dicen que la prueba de diagnóstico estándar de oro o PCR de ácido nucleico busca el ARNm (material genético) del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid, para determinar si se encuentra en el sistema de una persona o no al momento de la prueba.

Asimismo, la PCR es capaz de detectar fragmentos del virus incluso cuando el paciente ya no se encuentra infectado.

Con una vacuna previa, la prueba no puede identificar el virus en el cuerpo como positivo o existente debido a que la vacuna sólo tiene una parte del ARNm viral.

Por ejemplo, la vacuna Pfizer contiene ARNm, pero sólo una diminuta parte de todo el ARN viral. Asimismo, el ARNm no se puede replicar, lo que es necesario para que sea detectado por una PCR.

En cuanto a la vacuna AstraZeneca, los científicos señalan que tampoco puede modificar el resultado de una PCR.

Lo anterior se debe a que sólo contiene una mínima parte del ADN que se inserta en un portador de adenovirus que no puede replicarse para que será identificado, por lo que la vacuna no puede transmitir la infección ni dar un positivo en la prueba si es que la persona no está enferma.

Sin embargo, la vacuna puede interferir con una prueba de anticuerpos o serológica debido al desarrollo de una respuesta inmunitaria.

“Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmune a la vacuna, que es el objetivo, puede dar positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que puede tener algún nivel de protección contra el virus”, añaden las autoridades sanitarias.

¿Puede una vacuna covid-19 transmitir el virus?

Los CDC apuntan que, al igual que con el impacto en las pruebas, ninguna de las vacunas autorizadas al menos en Estados Unidos puede transmitir el virus porque las fórmulas no contienen el virus vivo que causa el covid.

Las vacunas enseñan al sistema inmunológico a reconocer y a combatir el SARS-Cov-2, es por eso que normalmente se presentan reacciones secundarias como fiebre, dolores corporales y otros malestares.

Los síntomas son normales, no es que el cuerpo esté luchando con la infección tal cual, sino que el cuerpo está construyendo la protección que necesitaría en caso de enfrentarse con el covid.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí