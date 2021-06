¿Qué es la gripe aviar, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite?

China detectó esta semana el primer caso de la cepa H10N3 de la gripe aviar lo que despertó algunos temores tras recordar el comienzo de la pandemia de Covid-19, que sigue vigente.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud del país asiático aseveró que la probabilidad de propagación a gran escala es muy bajo. Además, hay poco riesgo de que los pacientes desarrollen complicaciones o que mueran por esta infección.

China ha detectado varias cepas de gripe aviar en los últimos años, pero la mayoría no son peligrosas para los humanos. La última epidemia que tuvo por el virus H7N9, entre 2016 y 2017 contagió a más de mil 600 personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos precisa que la gripe aviar es una infección causada por los virus que contagian a las aves de corral y otras especies, que esporádicamente llegan a los humanos.

En las aves, los virus altamente patógenos se propagan rápidamente y pueden acabar con casi todo un corral en menos de 48 horas, mientras que los pocos patógenos provocan síntomas leves.

Esta enfermedad puede causar la muerte de los pacientes a los que infecta, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registro de 500 fallecimientos por la enfermedad desde 1997.

