¿Qué es y cómo afecta una trombosis cerebral?

En diferentes regiones del mundo se suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 luego de que se registraron varios casos de trombosis, mientras que la fórmula de Johnson & Johnson generó alerta en Estados Unidos por seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo "raro y grave".

Un accidente cerebrovascular trombótico ocurre cuando se forma un coágulo de sangre dentro de una de las arterias del cerebro. De acuerdo con la Universidad de Harvard, este coágulo bloquea el flujo de la sangre a una parte del cerebro y provoca que dejen de funcionar algunas células.

Las células sanguíneas también pueden romperse y la sangre llega hasta los tejidos cerebrales en forma de hemorragia.

Una trombosis puede afectar a arterias de cualquier tamaño en el cerebro, pero entre mayor sea la arteria, mayor afectación provoca y puede causar discapacidades graves.

Harvard explica que los factores que incrementan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular son padecimientos como la diabetes, hipertensión, colesterol, tabaquismo, así como contar con antecedentes familiares de trombosis.

La Universidad Johns Hopkins añade que en adultos también son factores de riesgo los problemas en el embarazo, la obesidad, cáncer, lupus y enfermedades que complican a coagulación de la sangre.

Los especialistas de Johns Hopkins señalan que para diagnosticar los accidentes cerebrovasculares se requiere de una resonancia magnética o una tomografía computarizada, pero hay algunos síntomas que pueden identificarse al momento.

Estos son los principales signos de la trombosis:

- Dolor de cabeza

- Pérdida del conocimiento

- Visión borrosa

- Pérdida del control de una parte del cuerpo

- Convulsiones

- Estado de coma

Al presentar estos síntomas es importante solicitar atención médica inmediatamente para que un doctor determine el tratamiento adecuado, lo que puede ser la administración de fluidos o antibióticos hasta una cirugía.

Una trombosis puede derivar en problemas de visión, alguna discapacidad, retraso en el desarrollo, daño cerebral, hasta la muerte.

La Clínica Mayo explica que las masas de sangre en forma de gel, llamados coágulos en la sangre, benefician al organismo cuando son una respuesta a una lesión o un corte en la piel para detener el sangrado.

Sin embargo, los coágulos pueden ser peligrosos cuando no se disuelven de forma natural o cuando se encuentran en piernas, pulmones o cerebro.

Para disminuir el riesgo de desarrollar coágulos de sangre, la Clínica Mayo recomienda seguir estos hábitos:

- Bajar de peso.

- No fumar.

- Practicar ejercicio regularmente.

- Controlar la hipertensión.

- Beber muchos líquidos, especialmente al viajar.

- Evitar estar sentado durante periodos prolongados.

- Moverse después de haber tenido una cirugía.

