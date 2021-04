Qué hacer si recibí la vacuna de Johnson & Johnson contra Covid

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dieron a conocer las recomendaciones a seguir para las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson contra el Covid-19 luego de la advertencia de detener su aplicación.

Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pidieron suspender la administración de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Janssen luego de detectar que algunas personas desarrollaron un coágulo sanguíneo severo después de recibirla.

La fórmula de dosis única de la empresa Johnson & Johnson fue la tercera vacuna aprobada en los Estados Unidos y hasta la fecha han sido inmunizadas con ella casi 7 mil millones de personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades piden a las personas que la recibieron estar muy atentos de los síntomas de coágulos de sangre que se pudieran presentar.

Estos signos se han detectado en seis mujeres de entre 18 y 48 años de edad, dentro de las tres semanas siguientes a que se les administró la vacuna de Johnson & Johnson contra Covid-19.

“Si recibió esta vacuna hace más de tres semanas, su riesgo de desarrollar un coágulo de sangre es muy bajo”, explican los CDC en su advertencia sobre el producto.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.