Todos los alimentos y bebidas tienen una fecha de caducidad para indicar a los consumidores la fecha en la que es seguro consumirlos y evitar enfermedades por la descomposición de los productos.

En los comestibles y bebidas se debe marcar el día, mes y año en que es seguro ingerirlos. Esto lo determina el fabricante de acuerdo con factores como las características del alimento, el tiempo y la temperatura en que se distribuye y almacena, así como el tipo de empaque que se usa.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos indica que la mayoría de los alimentos y bebidas son seguros de consumir a los pocos días de que perdió su vigencia, si se mantuvo en refrigeración y si no muestra señales de deterioro como moho y bacterias.

¿Cuánto tiempo de vigencia tiene la cerveza?





La cerveza, como el resto de las bebidas y comestibles, caduca, pero no de la misma forma que otros productos. La vigencia de la bebida depende del tipo de fabricación que tuvo.

Por ejemplo, las cervezas artesanales duran entre cinco y nueve meses después de la fecha impresa en el empaque, siempre y cuando no estén abiertas. Una bebida abierta puede mantenerse hasta por tres días si se mantiene en refrigeración.

Para mantener bien conservadas las cervezas se recomienda mantenerlas en ambientes fríos y lejos de la luz solar o artificial, pero que no se acelere su descomposición, de acuerdo con Silver King Brewing.

La productora Sierra Nevada indica que los estilos stout y ale pueden almacenarse por más tiempo sin tener un sabor desagradable.

¿Es seguro beber cerveza que ya caducó?





Superar la vigencia de una cerveza afecta principalmente al sabor que tiene. Las bebidas comienzan a desarrollar un sabor agrio.

No obstante, la cerveza se puede consumir después de que pasó su fecha de caducidad sin que tenga efectos dañinos en la salud. Según Firestone Beer, los patógenos no pueden vivir en la cerveza y tienen el mínimo de aire en sus envases.

Aunque no es tan peligroso, no se recomienda tomar cerveza pasados los nueve meses de que perdió vigencia y que no estuvo bien almacenada ya que algunas bacterias podrían causar enfermedades.

Se puede identificar que una cerveza ya venció cuando tiene un cambio de color a un tono más turbio y cuando al abrir la lata o la botella no se escucha el clásico sonido de bebida con gas. La cerveza que ya no se debe consumir no deja una capa de espuma al servirse en un vaso y tiene un mal olor.