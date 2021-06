El gobierno de Estados Unidos exige que todas las personas que ingresen al país por vía aérea presenten los resultados negativos a una prueba de detección del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de Covid-19.

Actualmente hay tres tipos de pruebas para detectar el coronavirus, pero las autoridades estadounidenses sólo aceptan dos de ellas.

La prueba que no se admite para ingresar a la Unión Americana es la de anticuerpos, conocida también como la serológica. Este test busca anticuerpos en la sangre para detectar si una persona ya estuvo contagiada de Covid-19.

Sin embargo, no es efectiva para diagnosticar si el paciente tiene el virus activo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) precisan que podría pasar entre una y tres semanas después de la infección para que se produzcan anticuerpos que se puedan detectar.

Las dos pruebas que sí admite el gobierno de Estados Unidos para ingresar son las virales, ya que son capaces de detectar infecciones activas. Estos tests se recomiendan para personas con síntomas de Covid-19, para quienes han tenido contacto con un caso de coronavirus o que hayan participado en actividades de riesgo de contagio.

También se podrá presentar algún documento que demuestre que la persona tuvo Covid-19 y ya está recuperada.

“Si ha recibido un resultado positivo en una prueba viral en los últimos 3 meses, y ha cumplido los criterios para finalizar el aislamiento, viaje con una copia del resultado positivo de su prueba de detección y una carta de su médico o departamento de salud que indique que ha sido autorizado a viajar”, precisan los CDC.

