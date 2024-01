Uno de los principales propósitos de Año Nuevo, cada año, es perder peso y aunque es uno de los más populares, también es uno de los que menos se cumple, ya que la gente no va al gimnasio con regularidad o no come sano.

De acuerdo con la ciencia, hay un método que ayuda a bajar de peso sin hacer tantas y complicadas dietas o sin ir diario al gimnasio, éste es el consumo de las semillas de chía.

Comer este superalimento puede favorecer la pérdida de peso gracias a sus niveles de fibra y proteína y ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Los papeles que juega la proteína son la reducción del apetito y una sensación de saciedad más larga después de comer. Por su parte, la fibra ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, alivia el estreñimiento y síntomas como la hinchazón.

La Universidad de Harvard explica que la fibra de las semillas de chía es fibra soluble y mucílago, estas fibras pueden ayudar a reducir el colesterol LDL y ralentizar la digestión, lo que previene, a su vez, picos de azúcar en la sangre después de comer y promover una sensación de saciedad.

Una investigación, publicada en National Library of Medicine de Estados Unidos , encontró que la chía puede apoyar la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y diabetes de tipo II que consumen diario dietas bajas en calorías con esta semilla como elemento principal.

La chía es una fuente vegetal rica en ácido graso omega-3, conocido como ácido alfa-linolénico (ALA), vinculado a un menor riesgo de enfermedad cardíaca, destaca la Universidad de Harvard.

Estos ácidos tienen un efecto beneficioso sobre la salud cardiovascular, hasta el punto de reducir el colesterol, regular el ritmo cardíaco y la presión arterial, además de prevenir coágulos sanguíneos y disminuir la inflamación.

La chía también aporta nutrientes que cuidan la salud ósea como el calcio, fósforo y magnesio; es rica en antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento y enfermedades como el cáncer y puede reducir la grasa abdominal llamada grasa visceral.

Cabe destacar que la chía por sí sola no hace todo el trabajo duro para promover un peso más sano y una salud óptima, sino que debe trabajar de la mano con otros alimentos saludables y “ser parte de una dieta variada en plantas y otros hábitos de vida saludables”.

Encontrar semillas de chía es sencillo, ya que se venden en los supermercados, mercados y tiendas minoristas a un precio considerable.

Su consumo también es sencillo porque no tienen mucho sabor y pueden combinarse con alimentos diarios sanos como cereales , fruta, yogures, sopas, pasteles vegetarianos y hasta agua de frutas naturales como el limón y la naranja.