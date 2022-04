Reaccionan con aplausos a fin del uso obligatorio de cubrebocas en aviones

Herramienta de prevención y origen de conflictos en ocasiones violentos, el cubrebocas dejó de ser obligatorio para pasajeros y empleados de aviones estadounidenses y de la mayoría de los transportes públicos en ese país, en una decisión que suscita tanto aplausos como molestia.

"Por fin", exclama un pasajero a bordo de un avión de Delta justo después de que el piloto anuncie en pleno vuelo el levantamiento "con efecto inmediato" de la obligación de llevar cubrebocas, según se observa en un video difundido en Twitter. El resto celebra con una salva de aplausos.

LOOK: Passengers on a Delta flight between New York and San Francisco cheer after the cabin crew announces masks are no longer required on domestic flights https://t.co/j6aNoH3pTf pic.twitter.com/oagXmtF1Tp