Requisitos para recibir la vacuna contra Covid-19 en Illinois

El Departamento de Salud Pública de Illinois, en Estados Unidos, se encuentra en la primera fase de vacunación contra Covid-19, en la que más de 3 millones de residentes son elegibles para ser inoculadas.

Las vacunas contra coronavirus que se están aplicando en esta región son las desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Quienes están autorizados para administrar la vacuna son los médicos, enfermeras, farmacéuticos, dentistas, farmacéuticos y otros técnicos de farmacia.

En todo el estado se instalaron 390 centros de vacunación, donde hasta el momento se han administrado más de dos millones 132 mil dosis.

Illinois tiene un plan a nivel estatal, pero la ciudad de Chicago tiene una asignación directa de vacunas del gobierno federal para administrarlas por su cuenta, aunque ambos planes están coordinados.

Durante la fase 1A se aplicó la vacuna a médicos, enfermeras, técnicos respiratorios, dentistas, asistentes de enfermería, personal de centros de cuidados a largo plazo, cuidadores a domicilio y trabajadores de servicios médicos de emergencia.

En la etapa 1B se está administrando la vacuna a los siguientes sectores:

- Los adultos mayores de 65 años de edad.

- Personal médico de primera respuesta contra el Covid-19.

- Empleados de escuelas de educación K-12.

- Trabajadores de fabricación, distribución y agricultura.

- Personal del Servicio Postal.

- Empleados del transporte público.

- Trabajadores de correccionales y cárceles.

- Personal de Supermercados

- Empleados de guarderías y refugios.

El Departamento de Salud Pública de Illinois aclaró que las personas migrantes sin documentos pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. “Nadie será rechazado cuando sea el momento de vacunarse”, precisó la dependencia.

La vacuna es totalmente gratuita en el estado, pero algunos proveedores de atención médica solicitan el pago de una tarifa por aplicarla a los pacientes sin seguro médico.

All of our appointments are filled at this time



There are 3 ways to get an appointment. Keep this information handy.



More dates and appointment times will be added as the people, resources, and vaccine are available. We will be adding several in the coming weeks. Stay tuned! pic.twitter.com/qXML6YBEHp