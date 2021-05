Requisitos para recibir la vacuna contra Covid-19 en Walmart y Sam's Club

Estados Unidos ha emprendido una campaña masiva de vacunación y, como estrategia para acercar la vacuna a la mayoría de personas, se ofrece en cadenas de farmacias minoristas.

Las vacunas que se aplican ahí son parte del Programa Federal de Farmacias Minoristas, una asociación estatal y federal que se enfoca en ofrecer vacunas gratuitas para áreas desatendidas.

Walmart y Sam’s Club anunciaron que actualmente administran vacunas contra Covid-19 en 49 entidades de Estados Unidos más Puerto Rico y Washington D.C. en más de 5,100 ubicaciones.

Da clic en este enlace para ver todas las tiendas Walmart donde aplican vacunas contra Covid-19. Cuando selecciones la ubicación, te aparecerá la dirección con calle, ciudad y código postal.

Imagen: Walmart

Primero debes verificar que seas elegible para vacuna, según las pautas del estado donde desees vacunarte. Estados Unidos ya abrió la vacunación para todos los mayores de 18 años, pero algunos estados vacunan a los mayores de 16 y otros tienen requisitos adicionales como comprobantes de residencia.

La disponibilidad de citas se basa en el número de vacunas que asignen los gobiernos federal y estatales. Puedes buscar horarios disponibles para la vacuna en Walmart.com/covidvaccine y en Sam’s Club en la página SamsClub.com/covid. No se requiere una membresía para recibir una vacuna en Sam's Club.

La cadena minorista señala que la página proporcionará un recordatorio digital cuando sea el momento de regresar para la segunda vacuna, por lo que piden a los clientes crear un perfil, pues ayuda a garantizar que reciban la segunda dosis de la vacuna.

In partnership with CDC, Walmart and Sam’s Club pharmacies can now accept and administer federal allocations of the COVID-19 vaccine through the U.S. Federal Retail Pharmacy Program announced earlier today. https://t.co/KSvh3aQJqQ pic.twitter.com/eZVmVOYCpm