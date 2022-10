Retiran 1.5 millones de productos para lavar el cabello por alto riesgo de cáncer

Varios productos para la limpieza del cabello han sido retirados del mercado debido a sustancias en su elaboración que aumentan el riesgo de cáncer.

Las autoridades sanitarias de Health Canada emitieron una alerta de salud ligada a varias marcas de champú en seco de Unilever y anunciaron el retiro de hasta 1.5 millones de productos.

Según el comunicado, los productos para el cabello fueron fabricados por Dove, Bed Head y Tresemmé Dry Shampoo; durante un control de calidad se identificaron altos niveles de benceno, una sustancia química que causa el cáncer en humanos, que no debería estar presente en estos productos.

“El benceno está clasificado como carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral ya través de la piel y puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida”, dijo la agencia de salud.

En un comunicado separado hecho por Unilever se reveló que una investigación especial encontró “niveles potencialmente elevados de benceno”, en varios lotes de los productos mencionados.

Los artículos retirados comenzaron a venderse dentro de Canadá desde enero de 2020 hasta octubre de 2022.

#RECALL: Do you have any Bed Head TIGI, Dove or Tresemmé dry shampoo products? Find out about the recall and what to do: https://t.co/dTFP5Hlybt pic.twitter.com/RaUaM1J8Ol