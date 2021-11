Retiran 44 toneladas de pollo para hamburguesa por contener “materias extrañas”

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) retiró al menos 44.4 toneladas de empanadas de pollo para hamburguesas luego de haber encontrado “materias extrañas” en su composición.

De acuerdo con un comunicado emitido por la agencia, las empanadas crudas y molidas retiradas presentaron deshechos como huesos de pollo, hecho que las categorizó como alimento contaminado.

La investigación sobre estos alimentos surgió a partir de varias quejas de usuarios que encontraron materias extrañas dentro de las empanadas de carne, además de trozos de huesos de gran tamaño sin moler.

La mayoría de los productos reportados fueron fabricados entre el 16 de agosto y 29 de septiembre de 2021, pero recién vendidos.

Innovate Solutions, Inc., un establecimiento en Kent, Washington encargado de la producción y distribución de la comida, comenzó el retiro de los productos con los siguientes etiquetados:

- 1 libra. Paquetes de cartón que contienen cuatro piezas de "TRADER JOE'S CHILE LIME CHICKEN BURGERS" con los códigos de lote 2281, 2291, 2311, 2351, 2361, 2371, 2441, 2511, 2521, 2531, 2561, 2591, 2601, 2671 o 2721 representados en el etiqueta.

- 9 libras. Cajas a granel que contienen 72 piezas de “DESLIZADORES DE POLLO ESPINACAS FETA” con los códigos de lote 2361 o 2631 representados en la etiqueta.

Según el informe, los productos fueron repartidos a varios minoristas de todo Estados Unidos, con el número de establecimiento EST.P-8276 impreso cerca del sello de inspección de la USDA.

Si bien los productos fueron reportados por las materias extrañas, hasta el momento no se ha informado de daños a la salud ocasionados por la contaminación o reacciones adversas, señala el FSIS.

“No ha habido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”, dijo el FSIS en su comunicado.

