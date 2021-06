Retiran dispositivos para la apnea en EU por riesgo de cáncer

La compañía Philips anunció el retiro del mercado estadounidense de dos dispositivos de ventilación mecánica para tratar la apnea de sueño, debido al riesgo de desarrollar cáncer.

A través de un comunicado, la empresa especificó que los dispositivos con advertencia son las mascarillas Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) y el Bi-Level Positive Airway Pressure (PAP ) de dos niveles, de la familia de productos Dream Station de primera generación.

Estas máquinas se utilizan para suministrar aire y contraer las vías respiratorias de los pacientes con apnea mientras duermen. Este padecimiento afecta la respiración de las personas y altera su ciclo de sueño

Phillips comenzó con el retiro luego de que se detectara que la espuma de poliuretano que tienen los dispositivos para la reducción de sonido se puede desprender. La empresa concluyó que durante el uso de los dispositivos para la apnea, la espuma se degrada y las partículas y gases que emite pueden ser ingeridas o inhaladas.

Entre los riesgos a la salud que advirtió la empresa se encuentran los dolores de cabeza, irritación, inflamación, problemas respiratorios, náuseas, vómito, así como efectos tóxicos y cancerígenos.

Philips precisó que, por el momento, no ha recibido reportes de algún impacto en la salud de los pacientes que utilizan sus dispositivos para el tratamiento de la apnea del sueño.

La empresa informó que ya trabaja en el reemplazo de sus espumas aislantes de sonido por otras que cumplan con los requisitos de seguridad de las agencias reguladoras estadounidenses.

Mientras en Estados Unidos se retirarán los aparatos para la apnea de sueño, en el resto del mundo únicamente se emitió un aviso de seguridad.

Los pacientes deben de suspender el uso de los dispositivos luego de consultar con su médico y buscar un tratamiento alternativo.



La Clínica Mayo precisa que estos son los principales síntomas de la apnea del sueño:

- Ronquidos fuertes

- Insomnio

- Episodios en los que deja de respirar durante el sueño

- Jadear por aire durante el sueño

- Despertar con la boca seca

- Irritabilidad

- Dolor de cabeza por las mañanas

- Somnolencia diurna excesiva

- Dificultad para prestar atención mientras está despierto

Sleep apnea is a condition where breathing repeatedly starts and stops. The more common cause is obstructive sleep apnea (OSA). When is it time to be concerned and contact your provider? https://t.co/KDbdfDHevb pic.twitter.com/HjjcdwYlNX