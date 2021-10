Retiran medicamentos para la presión arterial por “impurezas cancerígenas”

Lupin Pharmaceuticals Inc., una marca de medicamentos para la presión arterial alta está retirando una línea de tabletas por altos niveles de impurezas que causan cáncer.

De acuerdo con una alerta emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la línea de tabletas de Irbesartan e Hidroclorotiazida para tratar la presión arterial ha sido retirada voluntariamente luego de que se encontra compuestos de N-nitrosoirbesartan en su fórmula.

Esta impureza es un posible carcinógeno humano, según las investigaciones, y fue encontrado en altos niveles en las tabletas, muy por encima del límite de su uso.

“Como parte de la evaluación en curso de Lupin, el análisis reveló que ciertos lotes de API probados (pero no los lotes de productos terminados) estaban por encima del límite de especificación para la impureza, N-nitrosoirbesartan”, señala la FDA en su informe.

La marca comenzó con el retiro de algunos lotes, incluidos Irbesartan Tablets USP de 75 mg, 150 mg y 300 mg e Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets USP de 150 mg,/12.5 mg y 300 mg/12.5 mg.

