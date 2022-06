Tigre muere tras contraer COVID en zoológico de Ohio

Un tigre siberiano murió a causa de complicaciones de la enfermedad de COVID-19 en un zoológico de Ohio, en Estados Unidos.

El animal, llamado Júpiter, tenía 14 años de edad cuando murió el pasado 26 de junio en el Columbus Zoo and Aquarium.

Júpiter tenía varias enfermedades crónicas que afectaban su salud y lo hicieron más vulnerable al virus SARS-CoV-2, que ha matado a más de 6.3 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

Luego de contraer COVID-19 en el zoológico, el tigre desarrolló neumonía, lo que acabó con su salud.

El pasado 22 de junio, los cuidadores de Júpiter notaron que ya no quería comer ni ponerse de pie, tampoco se movía ni interactuaba con ellos.

El personal veterinario decidió dormirlo para evaluar su salud y le aplicaron el jueves un tratamiento para su padecimiento respiratorio. Sin embargo, el animal siguió con los malestares.

Los veterinarios intentaron proporcionarle más medicamentos y creyeron que lo habían estabilizado, pero Júpiter murió.

