Tres residentes de Hawái dan positivo a Covid después de vacunarse

Al menos tres personas en Hawái se enfermaron de Covid a pesar de haber recibido ambas dosis de la vacuna, informaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes, los residentes de Hawái se infectaron aún después de haber recibido ambas dosis de las vacunas anti Covid de Pfizer o Moderna, en los informes no se especificaron qué inoculaciones recibieron.

En los tres casos, los pacientes experimentaron síntomas de leves a moderados, sin datos sobre hospitalización o complicaciones, según dijo el Departamento de Salud del estado.

Al parecer ninguno de estos tres pacientes transmitieron el virus a otras personas con las que entraron en contacto.

Hasta el momento se sabe que uno de los residentes contagiados viajó al continente después de haber recibido una de las vacunas autorizadas por Estados Unidos.

Se trató de un trabajador de la salud en la isla Oahu, la más poblada de Hawái, que completó su vacunación a inicios de 2021.

Dicho residente viajó un mes después a varias ciudades de Estados Unidos antes de regresar a su casa.

La agencia le dijo al medio local KITV4 que el empleado, junto a un compañero de viaje, se sometieron a una prueba de coronavirus antes de regresar a Hawái; sin embargo, no se enteraron de que estaban enfermos hasta que regresaron al estado

Tras revelarse dichas infecciones, la doctora Melinda Ashton de Hawaii Pacific Health dijo que estos casos son un recordatorio de los riesgos asociados con los viajes, en especial los continentales y al extrajero aún con las vacunas.

Los funcionarios de la salud agregaron que no es sorpresa que las personas vacunadas den positivo al virus, ya que la eficacia, tanto de Moderna y Pfizer, principales dosis suministradas en Hawái, no alcanza el 100 por ciento.

“Recuerden, el 95 por ciento de las personas obtienen inmunidad con las vacunas y el 5 por ciento no con las vacunas Moderna y Pfizer”, apuntó JoshGreen, vicegobernador de Oahu a Khon2 .

“Algunas personas se sumergirán en esto y dirán, ‘entonces la vacuna no funciona’. No, funciona. Funciona en un gran porcentaje de personas, pero no en todas y ese es un mensaje importante”, añadió.