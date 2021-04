¿Un metabolismo lento es culpable del aumento de peso? Esto dice Harvard

¿Alguna vez has culpado a tu metabolismo lento por promover tu aumento de peso? ¿O has creído que la genética es injusta por no darte un metabolismo que se haga cargo de mantenerte sana o sano cuando comes de más?

De acuerdo con los expertos, el metabolismo juega un papel importante en la salud, pero no como uno creería. Incluso hay mitos que rodean este proceso con relación a la pérdida de peso.

¿Qué es el metabolismo?

Para comenzar, es necesario conocer más sobre el metabolismo. Según Harvard, se trata de “la serie de reacciones químicas en organismo vivo que crean y descomponen la energía necesaria para la vida”, es decir, es la velocidad con la que el cuerpo gasta energía o quema calorías.

Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana para mantener al cuerpo en movimiento e incluso para mantenerlo descansando o durmiendo, al convertir los alimentos y los nutrientes que consume en la energía que su cuerpo necesita para respirar, hacer circular la sangre. crecer y reparar las células, entre otras cosas que necesitamos para vivir.

El metabolismo funciona a diferentes intensidades en diferentes personas, la rapidez se ve determinada principalmente por los genes.

“Las personas pueden tener un metabolismo rápido, lento o promedio, independientemente del tamaño o composición del cuerpo”, señala Chih Hao Lee, profesora de genética y doctora de enfermedades complejas de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

La edad es uno de los factores que afectan el metabolismo, ya que suele ralentizarse con el paso de los años incluso si el cuerpo tuvo un metabolismo rápido en su juventud.

¿El metabolismo influye en el aumento o pérdida de peso?

Las diferencias de la velocidad de este proceso son evidentes en lo fácil o difícil que es para las personas perder o ganar peso.

La Clínica Mayo apunta que un metabolismo lento no es la razón principal del sobrepeso o la obesidad, sino que es el resultado de interacciones entre la genética, la dieta, actividad física y otros factores.

Por su parte, Harvard dice que un metabolismo lento quema menos calorías y el resto se almacenan como grasa en el cuerpo, esta es la respuesta a la dificultad de algunos cuerpos para perder peso.

En cambio, un metabolismo rápido quema más calorías a un ritmo más rápido, lo que explica que algunas personas pueden comer mucho y no ganar kilos.

“La realidad es que el metabolismo a menudo juega un papel menor. Los factores más importantes a medida que envejece son a menudo una mala alimentación y la inactividad”, dice la doctora Lee.

¿Cómo acelerar el metabolismo?

“Cuando se trata de peso, el metabolismo es importante y tiene un componente genético. Sin embargo, si puede cambiar su tasa metabólica, es un tema de considerable debate. Claramente, puede cambiar la forma en que equilibra las calorías que ingiere con las calorías que quema a través de la actividad, lo que puede cambiar su peso”, sugieren los expertos.

Haz ejercicio

A tu rutina diaria agrega algo de entrenamiento físico en intervalos de alta intensidad. Después del entrenamiento el metabolismo se puede mantener acelerado hasta por un día.

Asimismo, haz entrenamiento de pesas, lo que puede aumentar la masa muscular e impulsar el metabolismo.

Come proteínas

El metabolismo aumenta cada vez que el cuerpo come, digiere y almacena alimentos. Este proceso es conocido como efecto térmico de los alimentos.

Las proteínas, a comparación de otros tipos de alimentos como las grasas y los carbohidratos, tienen un efecto térmico más alto.

Bebe té verde

Científicamente se ha demostrado que el té verde aporta un sinfín de beneficios a la salud, entre ellos el aceleramiento del metabolismo.

Esto se debe a su compuesto llamado galato de epigalocatequina que es capaz de aumentar las calorías y grasas que quema. Un estudio hecho en 2011 encontró que al menos tres tazas de té verde al día ayuda a impulsar el metabolismo lo suficiente para quemar un promedio de 100 calorías adicionales al día.

