Una raza pequeña de gran personalidad; 7 datos curiosos que no sabías de los corgi

Los corgis se están apoderando del corazón y amor de los humanos amantes de los perros, sacudiendo su peludo y gracioso trasero, con su mirada tierna y diminuto tamaño.

Estos perros pertenecen a la lista de las razas más populares en todo el mundo, según encuestas hechas por American Kennel Club. Son queridos por las personas por su personalidad fuerte, leal, además por ser cariñosos, leales y sociables.

Tienen una esperanza de vida de 12-13 años y suelen adaptarse a espacios pequeños debido a su tamaño; en promedio, los corgis alcanzan a medir apenas los 33 centímetros de alto y suelen pesar cerca de los 13 kilos.

A continuación te presentamos algunos datos sobre esta raza que está dominando el mundo.

Las razas Pembroke Welsh Corgis y Cardigan Welsh Corgi son dos razas diferentes que provienen de diferentes ancestros. Se parecen entre sí debido al resultado de un mestizaje del siglo XIX.

Los Pembroke no tienen cola y sus orejitas tienen una forma puntiaguda, mientras que los Cardigan tienen cola larga y peluda y sus orejas son redondeadas.

Se cree que una tribu guerrera de celtas trajo a los corgis en su forma aborigen a Cardiganshire, Gales, allá por el año 1200 a.C., por lo que han estado al menos en Gales por más de 3 mil años.

De acuerdo con Pembroke Welsh Corgi Club of América, existe una leyenda galesa que dice que los perros eran utilizados por hadas y elfos para tirar sus carruajes, trabajar con el ganado de las hadas y servían como guerreros de estos pequeños seres mágicos.

La reina Isabel II se encargó durante gran parte de su vida de criar corgis. Tuvo más de 30 de estos perros durante sus 96 años. Obtuvo su primer corgi, Dookie, cuando su padre, el rey George VI, adoptó el primer corgi de una perrera en 1933.

Desde entonces, crió corgis que fueron descendencia de Dookie, de se segunda perra de la raza llamada Jane y de Susan, quien llegó a su vida cuando la reina tenía 18 años.

In addition to her human royal family, Queen Elizabeth II was survived by her four beloved corgis that will now be re-homed. Read more about their big move: https://t.co/y01jlgoNzm (: ZUMA/Shutterstock) pic.twitter.com/kA7qIr8PJP