Múltiples vacunas contra el coronavirus ya han sido aprobadas de emergencia alrededor del mundo, pero los países aún enfrentan el reto de su distribución y aplicación.

La aplicación de las vacunas para prevenir el Covid-19 es especialmente desafiante no sólo porque las dosis deben conservarse a una temperatura idónea, sino porque citar a la población en un espacio pequeño o cerrado puede aumentar el riesgo de transmisión del SARS-Cov-2.

Para mantener un contacto mínimo entre el personal de vacunación y los pacientes, diversas ciudades han adoptado un modelo llamado drive-through o vacuna en el auto.

Foto: AP

En él, los candidatos elegibles para la vacunación se registran previamente por internet o llamada telefónica en la clínica o centro de vacunación correspondiente con su domicilio. Si cumplen con los requisitos, el personal les agenda una fecha y hora de vacunación.

Cuando llega la fecha, las personas se dirigen a su centro de vacunación en automóvil. Hacen la fila correspondiente y cuando llega su turno, las vacunan sin necesidad de bajar del auto, así se mantiene un contacto mínimo. Por supuesto, hay quienes señalan que el modelo es discriminatorio con quienes no tienen un automóvil.

Muchos estados y ciudades de Estados Unidos han adaptado grandes estacionamientos como centros de vacunación para agilizar el flujo.

Ali Mueller, coordinadora de preparación para emergencias del condado de Carlton, Minnesota, dijo a la revista Time que “el modelo drive-through podría ser una forma eficiente, conveniente y segura de vacunar a grandes grupos de personas'”.

“El drive-through es realmente ingenioso cuando se trata de equipo de protección personal porque prácticamente no se tiene contacto. Y nos permite potencialmente vacunar a miles de personas en un día. Estoy emocionada por el futuro y por hacer esto a mayor escala, y espero que otras jurisdicciones también puedan aprender de nosotros”, dijo. Ellos aplicaron este modelo desde la vacuna de la influenza.

A continuación, algunos videos que muestran la buena organización de las vacunas en auto a lo largo de Estados Unidos.

1) Arnold Schwarzenegger, el actor de Terminator, recibió la vacuna contra el covid-19 en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Demostró que el contacto es mínimo.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

2) La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles en Downey se adaptó como un megacentro de vacunación. Aquí se aprecia cómo se crean los canales de tráfico con conos.

The first cars have rolled into Downey for the Pfizer covid vaccine. Up to 2400 people can receive the vaccine today. This moment certainly feels big. @ladailynews pic.twitter.com/IOZN3yVMei — pierce singgih (@piercesinggih) January 19, 2021

3) El estadio de los Cardenales de Arizona también fue adaptado. Las dosis de vacunas se dan, según las disponibles por día.

Así se vacuna en Estados Unidos contra #Covid19.



Todos se forman en el estacionamiento del estadio de los Cardenales de Arizona y se administran 1,600 dosis ¡POR HORA! pic.twitter.com/oDM0gtS8y6 — Arturo González Orduño (@ArturoG_Orduno) January 14, 2021

4) El periodista David Whisenant publicó un video de la clínica de vacunación Drive-Thru en West End Plaza en Salisbury, Maryland.

Drive thru COVID-19 vaccine clinic starts at 9:30 am at the West End Plaza in Salisbury. Use Statesville Blvd entrance. Lots of cars in line. First come, first serve. Lasts until supplies run out. pic.twitter.com/5hF9UUbGOg — David Whisenant WBTV (@DavidWhisenant) January 20, 2021

5) El 19 de enero, el Centro de Convenciones de Long Beach se adaptó como centro de vacunación masiva. Las personas se mostraron conformes con la organización.

¿Qué dicen los CDC de la vacunación en auto?

Hace unos meses, los CDC recomendaron continuar con la vacunación de rutina en aceras o estacionamientos para evitar que las personas entren a hospitales Covid. Establecieron algunos lineamientos.

1) El personal debe usar equipo de protección personal apropiado y los pacientes deben usar cubiertas para la cara.

2) Proporcionar al paciente o al padre las declaraciones de información de vacunas adecuadas y una lista de verificación de detección de contraindicaciones y precauciones.

Foto: AP

3) Revisar y evaluar la lista de verificación de contraindicaciones y precauciones completada y cualquier registro de vacunación proporcionado por el paciente, junto con los del IIS y el registro de salud electrónico (si está disponible).

4) Informar al conductor que deberán esperar 15 minutos antes de salir del área de estacionamiento de la clínica. Esto es para esperar cualquier posible reacción.

5) Vigilar que el personal siga las prácticas adecuadas de administración de vacunas, que incluyen:

*Prácticas asépticas para los suministros de administración (por ejemplo, vendajes, hisopos con alcohol, jeringas y agujas).

*Posición adecuada del paciente.

*Identificación del lugar de inyección recomendado (¿es necesario abrir la puerta de un automóvil para administrar la vacuna correctamente?)

*Asegurarse de que los pacientes estén sentados para evitar lesiones por una caída si el paciente se desmaya.