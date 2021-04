Vacunados contra Covid podrán viajar en EU sin pruebas ni cuarentenas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) modificaron este viernes los requisitos de viaje dentro de Estados Unidos para las personas que ya tienen el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

Con los cambios, las personas inmunizadas podrán viajar sin presentar una prueba de detección del virus SARS-CoV-2 antes o después de abordar un avión ni realizar una cuarentena preventiva.

Los CDC modificaron sus lineamientos de viaje luego de confirmar que quienes ya están completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el coronavirus.

La exención de pruebas de Covid-19 y de cuarentenas de siete a 10 días aplica para personas que se trasladan dentro de territorio estadounidense o que viajan al extranjero.

La agencia resalta que aunque los viajeros vacunados contra el Covid-19 implican un menor riesgo de propagación del virus, deben cumplir con las medidas sanitarias de prevención, como uso de cubrebocas, mantener una distancia de dos metros de otras personas y lavarse las manos frecuentemente o usar gel antibacterial.

People fully vaccinated against #COVID19 can travel within the United States and do not need COVID-19 testing or post-travel self-quarantine as long as they continue to take precautions while traveling: #WearAMask, avoid crowds, and wash hands frequently. https://t.co/9uzBuFZyWE pic.twitter.com/C7V8Ip0jJv