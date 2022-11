Virus sincitial respiratorio: ¿qué lo causa, cuáles son los síntomas y por qué afecta a niños?

Los casos positivos por virus sincitial respiratorio (RSV) han repuntado durante la última semana en Estados Unidos, según información difundida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En Estados Unidos, una de cada cinco (19%) pruebas de PCR para RSV dieron positivo durante la semana que finalizó el 29 de octubre, casi duplicándose en un mes. Los expertos han alertado por esta tendencia y piden tener especial cuidado con los niños para que no se agrave la enfermedad.

Los CDC explican que es un virus respiratorio que puede hacer que algunos niños se enfermen gravemente y tengan dificultad para respirar. Anotan que casi todos los niños presentarán una infección por el VRS antes de cumplir los dos años, pero no en todos se agrava.

Foto:AP

Debido a que el mundo todavía atraviesa una pandemia de Covid-19, puede ser difícil diferenciar los síntomas de coronavirus, gripe y virus sincitial, pero los de éste último aparecen en fases y no todos a la vez.

Los síntomas más comunes son:

-Moqueo.

-Apetito reducido.

-Tos.

-Estornudos.

-Fiebre.

En los bebés muy pequeños, los únicos síntomas podrían ser irritabilidad, menor actividad y dificultad para respirar.

Los CDC señalan que las personas con virus respiratorio sincitial (o VRS) presentan síntomas 4 o 6 días después de la infección. La mayoría de los problemas “desaparecen solos” en una o dos semanas”, pero piden consultar a un médico si el niño tiene dificultad para respirar, no está bebiendo suficiente líquido o tiene síntomas que empeoran.

No obstante, algunas medidas que puedes tomar para bajar la fiebre son suministrar analgésicos de venta sin receta, como acetaminofeno o ibuprofeno y asegurarte de que beba muchos líquidos.

