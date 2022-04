Covid. Alertan por XE, la mezcla de variantes más contagiosa

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó que detectó 637 casos de XE, una mezcla de variantes del coronavirus que está encendiendo alarmas.

La autoridad sanitaria indicó en un comunicado que el más antiguo de los contagios de Covid-19 identificados con esta nueva variante tiene una fecha de muestra del 19 de enero de 2022.

Reino Unido también detectó otras dos variantes recombinantes, llamadas XF y XD, pero con menos de 50 casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las recombinaciones eran algo que se esperaba durante la pandemia de Covid-19 debido a la gran e intensa circulación de las variantes delta y ómicron.

La Organización Mundial de la Salud explica que XE es la mezcla de la variante original de ómicron BA.1 y la subvariante BA.2, que se conoce como “sigilosa” y es hasta 1.4 veces más infecciosa.

La recombinante XD es la conjunción de Delta con BA.1 de linaje de Francia y Dinamarca, mientras XF mezcla el linaje de Reino Unido de delta y BA.1.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica indicó que XE mostró una tasa de crecimiento variable, por lo que todavía no se pueden sacar conclusiones sobre su transmisibilidad, gravedad o la efectividad de las vacunas contra Covid-19 para esta variante.

“Todavía no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre la ventaja de crecimiento u otras propiedades de la variante”, señaló en un comunicado y aclaró que seguirá con el monitoreo de las nuevas variantes recombinantes.

Las alarmas que despierta XE se deben a que está configurada a partir de la subvariante BA.2, que tiene una tasa de crecimiento 75 por ciento mayor que el resto de linajes de ómicron que circulan en Reino Unido.

Susan Hopkins, asesora principal de la UKHSA, señaló que las variantes recombinantes no son inusuales, pero aseguró que “la mayoría morirá relativamente rápido”.

"If more groups move away from the 70% target, we have more #COVID19 transmission in the , more people that get sick, more people that die & eventually more variants that emerge & possibly frustrate all the progress that's has been made so far"-Dr Bruce Aylward #VaccinEquity pic.twitter.com/8V9PcbKjIV