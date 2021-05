Yankees y Mets darán entradas gratis a quienes se vacunen en su estadio

Cervezas, porros, donuts, entradas para el béisbol... son las "guindas del pastel" con las que Estados Unidos, de norte a sur y de este a oeste, está incentivando a sus ciudadanos a vacunarse contra la covid-19 y alcanzar sus ambiciosas metas de inmunización en dos meses.

En la Gran Manzana, capital del béisbol, los Yankees y los Mets se han aliado con las autoridades para ofrecer vacunas los días de partido y además regalar la entrada, mientras que de cara al verano la ciudad estudia ofrecer dosis únicas a los turistas en las principales atracciones de la ciudad, como Times Square.

New York baseball fans can get their vaccine at the ballpark after Gov. Andrew Cuomo's announcement on Wednesday.



Vaccinations will be offered at both Mets and Yankees games.



Free tickets will be given to those who take the shot. pic.twitter.com/ab2lXifBkR