10 disfraces originales y divertidos para el Halloween 2020

El Halloween 2020 será muy distinto al de años anteriores. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron no asistir a fiestas, evitar pedir dulces o repartirlos en bolsas de plástico individuales.

Sin embargo, la diversión aún puede continuar con fiestas de disfraces virtuales. Si quieres sorprender a tus amigos en una videollamada o con un post increíble en redes sociales, inspírate en los siguientes disfraces.

1) Tronchatoro

Una niña rompió las redes sociales al disfrazarse de la temible directora Tronchatoro, también conocida como Miss Trunchbull en la novela y película de Matilda. Triunfarás en tu fiesta virtual con este disfraz porque es un personaje que la mayoría conoce.

Otro plus es que puedes armar tu disfraz con ropa que tengas en casa. Necesitarás pantalones negros, una sudadera gris, tenis negros y un peinado en chongo.

No existe el disfraz perfect... pic.twitter.com/gwolc2BeSo — Malpensada (@patty21_rincon) October 7, 2020

2) Darla

Los personajes secundarios, pero inolvidables, tienen altas probabilidades de sorprender. Lucie Fink, de Nueva York, arrasó en Instagram al disfrazarse de Darla, la sobrina del dentista que tiene cautivo a Nemo en la película Buscando a Nemo.

Armó su look con una sudadera morada, camiseta blanca, peinado de coletas y, bueno, ella ya tenía incluidos los brackets. Sólo puso un poco de papel aluminio de su mandíbula a las orejas. El toque mágico está en que usó una bolsa con agua para simular la escena donde sacude a Nemo.

3) Torta de aguacate

¿Eres un enamorado sin remedio? Sigue el ejemplo de Gisele Bündchen y Tom Brady y disfrácense de torta de aguacate. También está la versión chilanga de una guajolota, lo que implica un tamal dentro de un bolillo o telera. Pueden comprar el disfraz o fabricarlo en casa.

4) Mamá de Regina George

Mean Girls dejó huella, pero puedes darle la vuelta con un disfraz de Cool Mom, es decir, uno de la mamá de Regina George. Necesitarás una peluca rubia, un pants rosa (que puedes usar después), una cámara de video y una copa. Recuerda mantener una actitud cool y serás la sensación.

5) E.T.

Los disfraces temáticos para familias son algo que debes probar si tienes hijos pequeños. La usuaria Jade Roper compartió el que su familia usó: disfrazaron al bebé de E.T. y la pareja consiguió reacciones hilarantes al usar disfraces de personajes que no son de su género. En esta ocasión la mujer se vistió de Eliot y el hombre de su hermana.

6) Bob Esponja dibujado

Si buscas algo rápido y que puedas hacer a mano, prueba con este disfraz de Bob Esponja. Sólo necesitarás una cartulina y marcador negro. Si quieres llevar el lápiz, puedes forrar un tubo de cartón. Sencillo y efectivo.

7) ¿Plan de amigos?

Inspírate en tu programa favorito y copien los outfits de los personajes. Las prendas no tienen que ser idénticas, pero sí deben empatar los colores. Este grupo de amigas se inspiró en Hey Arnold! Los peinados fueron claves.

8) Bob Ross

Sí, disfrazarse de Bob Ross y de árboles felices es definitivamente una gran opción para parejas. Sólo deben decidir quién será el famoso pintor y quién el cuadro paisajista. Lograr el look de Bob Ross no es complicado, necesitarás jeans, camisa azul y una peluca de chinos.

9) Rachel y Monica de Friends

Para amigas inseparables, este disfraz de la escena inicial de Friends es perfecto. Consigan un par de vestidos de novia, cervezas y ya está listo.

10) Error 404

Si de plano no te gusta disfrazarte, bájale dos rayitas a tu apatía y opta por una playera con la leyenda Error 404 Not Found, el error que arrojan los servidores cuando no existe una página web. Te salvará de un apuro.